Facebook vuole farsi trovare pronta alle elezioni del 2020 e dichiara guerra alle fake

Il vero problema con le fake news online è cosa vuole essere Facebook da grande : Milano. Una delle ragioni per cui Facebook è tra le aziende più discusse e tormentate del mondo è che il social network non è mai stato in grado di definire precisamente la propria natura – non è mai stato in grado, cioè, di risolvere il gran dilemma tra ciò che Mark Zuckerberg vorrebbe che Facebook

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole portare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...

Facebook vuole fare gli occhiali per la realtà aumentata con Ray-Ban : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Potrebbe essere un binomio davvero molto interessante quello formato da Facebook e Ray-Ban per la produzione di speciali occhiali dedicati alla realtà aumentata che potrebbero rivelarsi come il tanto atteso apice del progetto Orion. Il colosso co-fondato da Mark Zuckerberg potrebbe affidarsi a Luxottica (ossia il proprietario del brand americano oltre che di altre firme del segmento come Oakley) per unire ...

Ci vuole Facebook per far rispettare la Costituzione : Facebook (e la consociata Instagram) decidono di chiudere i profili di Casapound e Forza Nuova, quelli delle loro sezioni regionali e provinciali e già si scatena l'urlo indignato per la privazione della libertà. Eppure le regole dei due social sono ben chiare e definite. Stupisce piuttosto che sia arrivato Facebook a fare rispettare la nostra Costituzione.Continua a leggere

Facebook vuole combattere i deepfake generando altri deepfake : Un deepfake di Vladimir Putin (foto: ALEXANDRA ROBINSON/AFP/Getty Images) Tra i tanti problemi che Facebook deve affrontare, ce n’è anche uno che riguarda più il futuro (prossimo) che il presente: si tratta dei deepfake. I video che mostrano persone vere nell’atto di fare – o dire – cose inventate con un’accuratezza che non permette di carpire la falsificazione non sono ancora molto diffusi ma, con buona probabilità, lo ...

Anche Facebook vuole eliminare il contatore dei Like : Il mondo dei social addicted gira intorno ai Like che sanciscono il successo o meno di un contenuto digitale. Ma ora il vento sta cambiando e dopo Instagram Anche Facebook potrebbe iniziare a nascondere il contatore dei Mi Piace sui post. Il simbolo del pollice in alto è ormai entrato nell'immaginario comune ma come dimostrano numerosi studi realizzati in particolare tra gli adolescenti, può creare ansia e generare disagio. Per questo si ...

Facebook disattiva il riconoscimento facciale automatico - chi lo vuole lo dovrà chiedere : Facebook disattiverà il riconoscimento facciale automatico per tutti i nuovi utenti, che potranno liberamente decidere se attivarlo o meno. Sarà disattivato anche per gli utenti esistenti che non risponderanno all’avviso di notifica sulle nuove impostazioni. Questo significa che il social network non userà più il riconoscimento facciale per impostazione predefinita, per identificare le persone raffigurate nelle foto o nei video, o per ...