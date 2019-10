F1 mercato - si scaldano le trattative verso il 2021. Tutti i contratti in scadenza - Vettel può lasciare la Ferrari. Tutti gli scenari : Il 2021 in F1 non sarà solo l’anno della “rivoluzione tecnica”, con il nuovo regolamento ideato per dare maggior equilibrio e spettacolo alla categoria, ma anche dei cambiamenti di sedile probabili o eventuali. Sì, perché i contratti dei piloti più importanti del Circus andranno in scadenza al termine del 2020 e quindi le loro posizioni andranno ridiscusse e gli scenari sono molteplici. Quattro sono i nomi sulla cresta ...