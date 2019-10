Ex Ilva | sindacati al Governo | Incontro urgente | a rischio posti

Ilva - sindacati : allarme stop immunità : 16.55 "La norma abrogata non garantiva alcuna immunità penale, ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale, con perimetro e portata limitata". Così Fiom, Fim e Uilm intervengono sulla soppressione dello "scudo" penale per i manager Ilva, votato ieri dalle Commissioni Industria e Lavoro. I sindacati ricordano di aver firmato un accordo un anno fa, "che l'azienda e il governo potrebbero far diventare carta straccia.Se non saranno ...

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...