Ex Ilva | l’immunità penale per ora non torna I sindacati | “Ora riduzione

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità(ridotta) per i gestori dell’exdi Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ArcelorMittal si ritroverà scoperta. È la condizione in cui l’azienda, quando l’immunità era stata completamente eliminata dal decreto Crescita, aveva minacciato il disimpegno. Così cresce la preoccupazione dei, mentre Matteo Salvini attacca e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, prova a stemperare la tensione che cresce attorno all’acciaieria tra tutele legali ora inesistenti e produzione che stenta a ...

