Episodios | mostra fotografica contemporanea a Roma dal 23 ottobre all’11 gennaio

(Di martedì 22 ottobre 2019)– La: Fotografiauruguaiana, ideata da Photology e curata da Martín Craciun, presenta per la prima volta in Italia, a, una selezione di scatti di 9 artisti contemporanei uruguaiani. Da mercoledì 23fino2020 la Sala Dalí dell’Instituto Cervantes, a Piazza Navona, ospita 44 opere (colore e bianco/nero) di Natalia Ayala, Pablo Guidali, Irina Raffo, Federico Rubio, Francisco Supervielle, Karin Topolanski, Cecilia Vidal, Diego Vidart e Álvaro Zinno. Questa collettiva – che ha debuttato nel febbraio del 2018 all’art rooms & gallery Photology Pueblo Garzon, nel distretto di Maldonado – è organizzata da ANDAR – Associazione Nazionale dell’Arte e Instituto Cervantes di, in collaborazione con il CdF, Centro di Fotografia di Montevideo, il Ministero dell’Istruzione e della Cultura dell’Uruguay, con il ...

