Emma Marrone sull' intervento | ' Ho pianto per due giorni ma in sala operatoria sorridevo'

Emma Marrone - l’intervista dopo la malattia : ‘Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo’ : Con un nuovo album in uscita, Fortuna in arrivo venerdì 25 ottobre, Emma Marrone si racconta per la prima volta dopo lo stop dovuto alla malattia. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” fa sapere in un’intervista a Vanity Fair ...

