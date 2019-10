Emma Marrone | l’intervista dopo la malattia | ‘Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 22 ottobre 2019) Con un nuovo album in uscita, Fortuna in arrivo venerdì 25 ottobre,si racconta per la prima voltalo stop dovuto alla. “Non hoa miaquanto dolore provavo veramente.l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” fa sapere in un’intervista a Vanity Fair nel numero in uscita mercoledì 23 ottobre. View this post on Instagram «Non hoa miaquanto dolore provavo veramente.l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c'ero e che stavo bene». Lache l'ha costretta a fermarsi. Il desiderio di tornare ancora più forte di prima. La ...

Paoletta_F : .@MarroneEmma: dal 25 ottobre il nuovo album #Fortuna, la copertina. Per i dieci anni di carriera concerto evento a… - repubblica : Emma Marrone su Instagram: 'Voglio la musica. Ancora e ancora. Tutta la vita' - SkyTG24 : Emma Marrone torna su Instagram e annuncia il nuovo album -