Eliana Michelazzo furiosa contro Massimo Giletti mi ha fatto seguire da un giornalista

Eliana Michelazzo contro Massimo Giletti : La puntata andata in onda del programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti ha lasciato alcuni strascichi polemici gli ospiti in studio erano infatti Pamela Prati e Roberto D’Agostino, e la ex manager di Pamela, Eliana Michelazzo, ha avuto parecchio da ridire. Parlando all’agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha fatto sapere di trovare «assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato ...

Eliana Michelazzo contro Non è L'Arena : "Un’ora di trasmissione su di me senza che ne sapessi nulla. Ho chiesto a Giletti la possibilità di replicare" : Ieri sera, nel corso del confronto tra Roberto D'Agostino e Pamela Prati, è stata mandata una chiacchierata (a telecamera nascosta) tra un inviato di 'Non è L'Arena' ed Eliana Michelazzo, sul treno Bari - Roma. Ecco i punti più interessanti della discussione.prosegui la letturaEliana Michelazzo contro Non è L'Arena: "Un’ora di trasmissione su di me senza che ne sapessi nulla. Ho chiesto a Giletti la possibilità di replicare" pubblicato su ...

Biagio D'Anelli Vs Eliana Michelazzo/ 'Concorso per Mister Caltagirone - assurdo!' : Biagio D'Anelli attacca Eliana Michelazzo e svela di aver ricevuto una segnalazione: 'Premierà al concorso per Miss e Mister Caltagirone'

Eliana Michelazzo diffida Pamela Prati dopo l’ospitata da Massimo Giletti : “Ho intenzione di fare una diffida cautelativa nei confronti di Pamela Prati. Lei non mi può mettere sullo stesso piano della Perricciolo, accusandomi senza prove fondate, quando sa benissimo che fu la Perricciolo ad architettare tutto”. Sono queste le parole che l’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo riferisce all’Adnkronos, come riporta Alisa Toaff, dopo aver visto la puntata di Non è l’Arena che ha ...

Eliana Michelazzo tuona : "Pamela Prati all'inizio vittima - poi è stata al gioco" : L'ex agente della showgirl replica alla versione fornita in diretta a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti

Eliana Michelazzo - il passato di Pamela Perricciolo : "Pesava 140 chili - io ero la sua badante" : Eliana Michelazzo è tornata ad attaccare l'ex socia ed amica Pamela Perricciolo. La 40enne ha rilasciato un'intervista a Manila Gorio su Esclusivo Tv: "Se uno si prende gioco di un minore, parlando per 3 anni di un tumore alla gola… pensi che ammetterà mai che è stata lei la mente dietro il Prati-ga

Eliana Michelazzo : “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone” : Manila Gorio intervista Eliana Michelazzo: news su Pamela Perricciolo e Pamela Prati Eliana Michelazzo è tornata a parlare della diatriba che la coinvolge da mesi con le ex amiche e socie Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, e Pamela Prati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista ad Esclusivo, il programma sul […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone” ...

Eliana Michelazzo : "Non perdonerei Pamela Perricciolo. Pamela Prati? Le ho scritto ma non mi ha risposto" : Abbiamo rivisto recentemente Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del famigerato Prati-gate, nella prima puntata della nuova edizione di Live - Non è la D'Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.Durante la puntata, per la cronaca, la Michelazzo è stata anche accusata da Luca Muccichini, ex fidanzato di Selvaggia Roma, amica di Eliana Michelazzo, di aver caricato, per sbaglio, un'Instagram Stories sul ...

Live-Non è la D’Urso : Eliana Michelazzo ha presentato il suo fidanzato Daniele : Domenica 15 settembre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Live - Non è la D’Urso. Protagonista del primo blocco è stata Eliana Michelazzo che ha presentato il suo fidanzato. Barbara D’Urso per la prima puntata della trasmissione ha voluto portare in scena tutte le novità sul Prati-gate. Ancora una volta non sono mancate le accuse tra le due ex agenti di Pamela Prati....Continua a leggere

Luca Mucchini : 'Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo'/ Selvaggia Roma : 'cazz*ate!' : Luca Mucchini, l'ex di Selvaggia Roma, rivela: 'Eliana Michelazzo è Mark Caltagirone', ma la ex fidanzata smentisce: 'solo cazz*ate'