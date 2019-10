Elezioni in Canada | Trudeau vince ma guiderà un governo di minoranza E triplica i voti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ha conquistato 156 dei 338 seggi della House of Commons, sotto la fatidica soglia dei 170 deputati necessari per governare da solo. Ma Justinè il vincitore dellein, riconfermato per un altro mandato alla guida del paese.però undi, probabilmente con l’appoggio esterno del New Democratic Party (Ndp), dopo avere sconfitto i conservatori di Andrew Scheer. Il premier, secondo le proiezioni della tv pubblica canadese Cbc, perde ben 28 scranni rispetto al 2015, facendo pagare al partito il prezzo dei recenti scandali che lo hanno coinvolto, dalla pressioni per salvare il colosso canadese Snc-Lavalin in un’inchiesta per corruzione sino alle vecchie immagini caricaturali che lo ritraggono con la faccia dipinta di nero. Un arretramento confermato anche dal voto popolare, sceso dal 39,5% di quattro anni fa al 33%, dietro ai conservatori ...

repubblica : Canada, Trudeau vince le elezioni ma il suo nuovo governo sarà di minoranza [news aggiornata alle 07:27] - Agenzia_Ansa : Elezioni in #Canada, ai liberali primi 11 seggi - you_trend : ???? Per @ElectionsCan_E questa sarebbe la distribuzione definitiva dei seggi in seguito alle elezioni in #Canada 15… -