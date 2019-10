È stato prorogato lo stato d' emergenza nei territori colpiti dal terremoto

Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso neida eventi sismici. Tra le principali disposizioni previste, il testo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dellod'dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito idelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Inoltre, accogliendo le richieste manifestate daiinteressati, il decreto prevede la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla cosiddetta "busta paga pesante", ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall'agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%; per la ricostruzione privata, una procedura accelerata ...

