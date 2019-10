È morto il bambino caduto dalle scale della scuola

Bambino caduto dalle scale della scuola a Milano : il piccolo è morto : È morto il Bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Tragedia in Piemonte. Un bambino colpito da un vaso è morto all’alba : Una vera Tragedia ha colpito ieri pomeriggio il comune di Caramagna Piemonte, nel Cuneese. Un bambino di circa quattro anni è infatti morto dopo essere stato colpito dalla caduta di un pesante vaso in marmo. Il piccolo è rimasto schiacciato sotto l’oggetto che ha provocato diverse lesioni interne. Neanche la corsa in ospedale e l’operazione nel cuore della notte sono riuscite a salvargli la vita. Il dramma sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, ...

Il padre di un bambino morto nella scuola di Sandy Hook ha vinto una causa contro gli autori di un libro che nega che la strage sia avvenuta : Martedì un tribunale del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha riconosciuto a Leonard Pozner, padre del bambino più giovane morto nella strage nella scuola di Sandy Hook nel 2012, un risarcimento di 450mila dollari (406mila euro) in una causa per diffamazione intentata

A Lampedusa sbarchi continui - hotspot al collasso. Naufragio nell’Egeo - morto un bambino : Mentre i ministri degli Esteri europei si chiudono nella torre d’avorio del Lussemburgo per parlare di Turchia e immigrazione, i mari che rappresentano le frontiere esterne dell’Ue continuano a essere attraversati da un’umanità in cerca di futuro. A Lampedusa, nelle ultime ore, sono arrivate centinaia di migranti. Stanotte, in tre distinti approdi, sono sbarcate duecento persone che si aggiungono ai tre sbarchi di ...

Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente : da bambino interpretò il figlio di Tomas Milian : È morto Paco Fabrini: l’ex attore, 46 anni, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Giraldi, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo. Paco Fabrini era figlio di una ...

Pokémon : secondo una teoria Phantump è lo spirito di un bambino morto intrappolato in un ceppo di albero : Ci stiamo avvicinando ad Halloween e quindi, quale occasione migliore per parlare di un Pokémon la cui storia è particolarmente terrificante? Phantump è un Pokémon Spettro che viene descritto come uno "spirito intrappolato in un ceppo di albero".Ma di chi è questo spettro? Ebbene, secondo una teoria, si dice che lo spettro che infesta questo ceppo sia di un bambino che è morto perdendosi nel bosco. Le grida di Phantump in effetti ricordano molto ...

Appena nato i medici dicono alla mamma che è morto - lei lo coccola per due ore e il bambino da segni di vita : Una mamma, subito dopo aver messo al mondo il suo bambino, si è sentita dare una notizia atroce: il bambino è morto. La mamma sapeva che il suo bambino nasceva prematuro ma non si aspettava assolutamente che non ce la facesse. La donna aveva messo al mondo due gemelli e la femminuccia stava bene ma il maschietto lo avevano dichiarato morto. Allora la mamma, Kate Ogg, ha voluto il suo bambino in braccio e lo ha tenuto stretto al suo ...

È morto un bambino. E anche una legge : Giordano Bruno Guerri È la sciagura peggiore che possa capitare a un padre o a una madre, essere responsabili della morte - lenta e atroce - di un proprio figlio. Per di più piccolissimo, indifeso, che si fidava di noi. Uscire in auto per portarlo all'asilo e poi andare al lavoro. Invece, ecco i pensieri, le preoccupazioni, qualcosa di urgente da fare, qualcosa che si spezza nel tran tran quotidiano, e vai in ufficio dimenticando la ...

morto bambino di 2 anni dimenticato in auto dal papà : Dramma a Catania. A dare l'allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo