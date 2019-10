Donna muore dopo il parto | il medico le aveva strappato l’utero per errore

Iglesias - nonna e nipotina travolte da un Suv : la Donna muore - la bimba in ospedale : Grave incidente stradale questa mattina a Iglesias, in Sardegna, dove una donna e la nipotina di otto anni sono state travolte da un’auto. La nonna stava accompagnando la bambina a scuola. Per Anna Maria Fois, 67 anni, non c’è stato nulla da fare. La nipotina, invece, non sarebbe in condizioni gravi.Continua a leggere

Firenze - Donna muore investita da un treno. Ipotesi suicidio : Una donna si è gettata sotto a un treno nei pressi della Stazione di Firenze Rifredi. Secondo quanto accertato dalla polizia ferroviaria, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Ripercussioni si sono verificate sul nodo ferroviario fiorentino, con ritardi di diversi convogli fino a quaranta minuti.Continua a leggere

Roma - Donna muore investita da un treno : Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L'episodio si è verificato presso la stazione di Parco Leonardo a Fiumicino, a poca distanza da Roma. L'incidente è accaduto in data 12 ottobre 2019 alle 8:00. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Sulla vicenda sta attualmente indagando la polfer. Una mattina all'insegna della tragedia quella di sabato 12 ottobre a Fiumicino (Roma). Una donna è deceduta dopo essere stata ...

Ogni 72 ore muore una Donna : Un agente penitenziario di 53 anni si è suicidato dopo aver ucciso in nottata a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel Foggiano. Un’altra famiglia massacrata, un’altra famiglia sterminata.Ogni 72 ore muore una donna. Ogni 72 ore ci sono orfani e ragazzi uccisi nella loro innocenza. Ma tra queste 72 ore e la morte, ci sono ...

Salerno. Donna muore lanciandosi dal sesto piano in via del Carmine nei pressi della farmacia : Giovedì mattina tragico a Salerno dove una Donna si è tolta la vita. La vittima è precipitata dal sesto piano

Caserta - una Donna 70enne testimone di Geova rifiuta una trasfusione di sangue e muore : "Brava mamma": ad acclamarla per la sua scelta di lasciarsi morire, sarebbero stati i figli e i parenti, le persone che dovrebbero desiderare più di tutte la sopravvivenza di un proprio caro. La fede ha battuto la medicina nella storia incredibile della donna 70enne che venerdì scorso ha rifiutato trasfusioni di sangue perché testimone di Geova. Il movimento religioso dei testimoni di Geova, impedisce questa pratica medica: l'adepta è morta a ...

Genova - Donna attraversa la strada con semaforo rosso : un motociclista la colpisce e muore. È accusata di omicidio stradale : È il 19 gennaio, a Genova: una signora di 74 anni attraversa la strada sulle strisce pedonali con il semaforo rosso. In quel momento arriva uno scooter, guidato dal 30enne Federico Fontana che la colpisce e poi va a sbattere contro la ringhiera di metallo poco distante dal marciapiede, messa lì per proteggere i pedoni. Il giovane, di professione carrozziere, muore sul colpo. La donna viene ricoverata per settimane in rianimazione. Ora, a ...

Piedimonte Matese : Donna muore dopo il rifiuto di una trasfusione - era testimone di Geova : Una donna di 65 anni ha rifiutato una trasfusione di sangue ed è morta. È successo nel Casertano, sotto gli occhi impotenti del primario dell'ospedale di Piedimonte Matese: la scelta della paziente, testimone di Geova, è stata dettata da motivi religiosi. testimone di Geova rifiuta la trasfusione: la dura reazione del medico sui social Lo scorso venerdì 27 settembre, a causa di una emorragia dovuta a una gastrite, una donna è deceduta ...

Caserta - Donna testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore : Una donna di 70 anni è morta dopo aver rifiutato trasfusioni di sangue all'ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) per rispettare il proprio credo di testimone di Geova. La donna - che si è presentata all'ospedale con una probabile emorragia interna - non ha voluto "mischiare il sangue altrui a quello proprio" - come recita uno dei versetti della Bibbia, interpretati letteralmente dai Testimoni di Geova -, sostenuta nella sua scelta da ...

Bologna - Donna muore in un incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

Spoiler Il Segreto al 4 ottobre : Roberto muore avvelenato da Donna Francisca : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Il Segreto, che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2019. Nuovi episodi che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti gli appassionati della storica soap, che ogni giorno attira l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi spettatori. Tanti i colpi di scena che vedremo in questa nuova settimana di programmazione: la ...

Padova : appartamento a fuoco - muore una Donna : Padova, 25 set. (AdnKronos) - Poco dopo le 15 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio appartamento al primo piano di un condominio di sei, in via Fratelli Carraro a Padova: una donna deceduta e un uomo in gravi condizioni. I pompieri arrivati dalla centrale con tre automezzi sono entrati

Unicef-Oms : ogni 11 secondi muore un neonato o una Donna in gravidanza : Un gruppo di agenzie delle Nazioni Unite guidato dall’Unicef e dall’Oms ha divulgato nuove stime sulla mortalità materna e dei bambini: oggi sta sopravvivendo il numero maggiore di sempre di donne e di bambini. Dal 2000, le morti di bambini si sono ridotte di circa la metà e le morti materne di oltre un terzo, principalmente grazie a un maggiore accesso a servizi sanitari di qualità e a prezzi accessibili. Nonostante ciò, le nuove stime rivelano ...

Bolzano - Donna muore in rogo : grave il figlioletto : Il piccolo risulta essere in gravi condizioni, l'episodio è avvenuto nella mattina del 19 settembre 2019, a lanciare l'allarme il padre del bambino. Una giovane donna di 37 anni, madre di un bambino piccolo, ha perso la vita nel corso di un incendio sprigionatosi all'interno della sua abitazione sita a Fleres (Bolzano), località dell'Alta Val d'Isarco, ai piedi del Brennero. L'episodio si è verificato in data 19 settembre 2019 verso le 5:00. ...