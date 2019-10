Destiny 2 | Bungie annuncia l' evento charity Game2Give

Destiny 2 : Bungie rimuove il fucile a fusione Telesto perché carica la Super senza una singola uccisione : Bungie è stato costretto a rimuovere il fucile a fusione Telesto da Destiny 2 dopo che i giocatori hanno scoperto un exploit che permette loro di riempire la barra della Super senza sparare ad un singolo nemico.In generale per riempire la barra, i giocatori devono uccidere una serie di avversari: in questo caso bastava sparare a terra e lanciare una granata sui proiettili che si attaccano al terreno per avere la Super carica. Inoltre, ...

Big Show e Bungie insieme per uno streaming di Destiny 2 : Il famoso wrestler Paul "The Big Show" Wight si fermerà nello studio di Bungie questo weekend per una diretta davvero speciale. Ecco il comunicato condiviso dalla compagnia. Paul si unirà a noi per giocare in streaming a Destiny 2. Questo significa che alcuni di voi avranno la possibilità di vincere un emblema. L'attività sarà un Bungie Bounty, ma mescoleremo diverse attività. Giocheremo alcuni Assalti, alcune Offensive Vex e finiremo con ...

Recensione Destiny 2 Ombre dal Profondo - ode alla Luna per lo sparatutto Bungie : Destiny 2 Ombre dal Profondo è, allo stato attuale, la prova più ardua che Bungie abbia mai dovuto affrontare. Non solo perché ha il compito di eguagliare, se non addirittura superare, la precedente e ottima espansione dello shooter massivo - I Rinnegati -, ma anche e soprattutto perché segna un nuovo corso per l'intera saga e per la stessa software house americana. Si tratta infatti del primo DLC pubblicato dalla prematura separazione dal ...

Bungie e Palladium insieme per Destiny 2 : Per celebrare il nuovo capitolo del popolare videogioco acclamato dalla critica Destiny, intitolato Destiny 2: Ombre dal Profondo e pubblicato il 1 ottobre, il marchio francese di calzature Palladium ha stretto una collaborazione con lo sviluppatore americano Bungie per creare due paia di stivali Pampa Baggy studiati per lo spazio profondo di Destiny. Essendo l’esplorazione un tema caro a Palladium, questa ...

Destiny 2 : Bungie al lavoro per correggere i problemi legati al Season Pass e alla perdita di oggetti : Da poco più di una settimana Destiny 2 si è arricchito con la nuova espansione, Ombre dal Profondo, e con la versione free-to-play Nuova Luce. Molti giocatori tuttavia stanno lamentando una serie di problemi legati al Season Pass ed al trasferimento di oggetti in seguito alla migrazione su Steam.Il forum di Bungie è stato inondato di messaggi che descrivono la perdita di oggetti acquistati durante le stagioni precedenti una volta attivato il ...

Bungie inaugura oggi la nuova era di Destiny 2 : A partire dal 1° ottobre, lo studio di sviluppo indipendente Bungie compirà il primo passo verso la nuova era di Destiny 2, l'MMO di azione fantascientifica acclamato dalla critica. Nella nuova visione, Destiny diventerà un unico mondo in costante evoluzione in cui gli amici potranno giocare insieme quando e dove lo desiderano.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bungie per tutti i dettagli sui cambiamenti in arrivo: Leggi ...

Destiny 2 : ecco come Bungie ha modificato la parte iniziale del gioco nella versione free-to-play Nuova Luce : Una delle cose più interessanti di Destiny 2 non è solo la sua Nuova espansione disponibile tra qualche ora, ma anche che Bungie ha deciso di offrire ai nuovi giocatori che vogliono approcciarsi a questo gioco una versione free-to-play chiamata Nuova Luce.Oltre a questo, lo studio ha apportato alcune modifiche per quanto riguarda la parte iniziale del gioco: Destiny 2 Nuova Luce avrà inizio al Cosmodromo russo, con la missione di apertura ...

Con Destiny 2 Bungie vuole diventare "una delle migliori compagnie di intrattenimento al mondo" prima del 2025 : Durante un'intervista Bungie ha dichiarato di voler diventare una delle migliori compagnie di intrattenimento di tutto il mondo prima del 2025. A gennaio la società si è separata da Activision in anticipo rispetto all'accordo decennale che avevano stipulato.L'editore ha confermato in una dichiarazione che Bungie avrebbe "assunto tutti i diritti e le responsabilità editoriali per il franchise di Destiny", e allo stesso modo Activision si sarebbe ...

Bungie pubblicherà almeno un gioco diverso da Destiny entro il 2025 : Destiny 2: Shadowkeep è in arrivo oggi, primo ottobre, e IGN ha avuto l'occasione di parlare con il CEO di Bungie, Pete Parsons sul suo piano di far diventare l'azienda una delle "migliori compagnie di intrattenimento" al mondo entro il 2025.Destiny 2 Shadowkeep segna una svolta per il franchise di Destiny. È la prima grande espansione pubblicata da Bungie in seguito alla sua separazione con Activision. Parsons afferma che lui e Bungie stanno ...

Destiny 2 : in programma uno streaming con i boss di Bungie e Xbox : Sintonizzatevi per uno speciale streaming firmato Bungie e Xbox che sarà trasmesso l'11 settembre dalle 24 alle alle 02.00 con la partecipazione straordinaria di Pete Parsons (Head of Bungie) e Phil Spencer (Head of Xbox).Pete e Phil giocheranno a Destiny 2 e hanno riservato un posto per qualsiasi giocatore vorrà unirsi a loro in questa occasione. I giocatori (e gli spettatori) avranno modo di vedere da vicino le abilità di Pete e Phil in ...

Bungie ci parla della rottura con Activision e della costruzione di un futuro migliore per Destiny - intervista : È stato un grande anno per Destiny, ma forse ancora più grande per il team che lo ha realizzato. Dopo la rottura della sua lunga relazione a lungo termina con il publisher Activision, adesso Bungie guida da solo il futuro del franchise. E sono già stati annunciati grandi cambiamenti: il cross-save, reso già disponibile negli scorsi giorni e l'imminente New Light, un punto d'accesso al modello free-to-play, oltre all'espansione, prevista per il 1 ...