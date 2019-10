De Luca | “Ghoulam? Allenatore e responsabile dello staff medico del Napoli sono gli unici

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 22 ottobre 2019) De: Ghoulam è fuori per scelta tecnica, non ha infortuni di sorta. Attendiamo però le parole del tecnico azzurro A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Depagine sportive del Mattino, per parlare di Salisburgo –e di Ghoulam. Queste le sue parole: “Ghoulam? L’e ildelglia poterne e a doverne rispondere. Mi auguro che Ancelotti faccia chiarezza in merito. Da quanto risulta, l’algerino è fuori per scelta tecnica, non ha infortuni di sorta. Attendiamo però le parole del tecnico azzurro. Koulibaly? Un grande calciatore cresciuto anno dopo anno. Di Kalidou ricordiamo ancora qualche errore, ed è positivo, vista la poca frequenza con i quali li commette. E’ un risultato straordinario essere candidato al ...

