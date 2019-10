Dal M5S alla Lega | da Fi a Renzi Va in scena il valzer dei senatori

Conte : “M5s gridava ‘onestà’ - il piano anti-evasione va avanti. Chi non ci sta è fuori Dal governo” : “Il piano anti-evasione resta e dobbiamo lavorare tutti insieme per portarlo a compimento. Il M5s gridava ‘onestà, onestà’, io ho accettato di fare politica perché loro si fidavano di me e io mi fidavo di loro”. Sono le parole, critiche, che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha pronunciato da Perugia in riferimento alle dichiarazioni di Luigi Di Maio (e di Matteo Renzi), secondo cui il piano anti-evasione ...

Toscana - Dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa Dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

Premier Conte : “M5s gridava ‘onestà’ - piano anti-evasione resta. Chi non fa squadra è fuori Dal governo” : “Questo è un governo orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva, se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse si sta sbagliando”. Lo dice il Premier Giuseppe Conte da Perugia. “Il piano anti-evasione non può essere né smantellato né toccato. Io ho iniziato con il M5S che gridava “onestà onestà” e tutte le forze politiche non devono tirarsi indietro”, aggiunge. “Qui bisogna fare ...

Leopolda 10 - l’ex M5s Catello Vitiello : “Dalla massoneria a Italia Viva? Renzi lo sa - non è un problema” : Catello Vitiello, deputato del Gruppo misto, dopo l’espulsione dal M5s durante la campagna elettorale, perché si scoprì che era un iscritto ‘in sonno’ alla loggia massonica napoletana conosciuta come La Sfinge aderente al Grande Oriente d’Italia, annuncia la sua adesione a Italia Viva durante la Leopolda 10 in corso a Firenze. “Credo nel progetto e credo a Renzi. Lui è stato a dirmi che voleva che fossi parte di questo progetto. La ...

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto Dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Luca Pirondini - consigliere M5S manda in ospeDale il collega di Fdi Alberto Campanella : Seduta movimentata al Consiglio comunale di Genova. I lavori sono stati interrotti quando il consigliere comunale Luca Pirondini, del Movimento 5 Stelle, si è alzato dalla sua postazione per avvicinarsi aggressivamente a quella del collega, e capogruppo di Fratelli d'Italia, Alberto Campanella. Il r

Luigi Di Maio umiliato Dal premio Nobel : "Abolire la povertà"? La ricetta che smentisce clamorosamente il M5s : Di Maio aveva promesso di abolire la povertà, tuttavia non ha preso il Nobel per l' economia. Il riconoscimento invece è andato a tre economisti che la povertà hanno provato a sconfiggerla veramente. Tre i vincitori quest' anno: l' indiano Abhijit Banerjee, la francese Esther Duflo - marito e moglie

Il M5s a dieci anni Dalla fondazione si rivela per quel che è : un partito centralista. Come la Dc : I festeggiamenti per il decennale della fondazione del M5s lasciano spazio a gravi perplessità. Il Movimento mantiene molte delle sue originali ambiguità e resta motivo di grave preoccupazione per la democrazia del Paese. L’elenco dei cinque leader la cui posizione è stata analizzata da Il Fatto Quotidiano solleva il primo interrogativo: solo due tra i cinque sono militanti “eleggibili” e infatti eletti: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Giuseppe ...

Luigi Di Maio - una festa per farlo fuori Dal M5s. Grillo e la raccolta firma - clamoroso schiaffo "a casa sua" : "Questa volta il vaffa è per voi". Beppe Grillo dal palco di Napoli ha spiazzato il popolo del M5s e chi, tra i grillini, è contrario al patto con il Pd. Il guaio è che il vaffa sembra invece per Luigi Di Maio, un capo sempre più in difficoltà. Non è servita la festa dei 5 Stelle "a casa sua" per ri

Nasce a Napoli il M5S 2.0 : ora restyling e riforme - a partire Dal Titolo V : Grillo rassicura i critici, Fico fa il padrone di casa, Di Maio cede alla richiesta di più collegialità. Ma la riorganizzazione annunciata è piena di incognite

DalLA CINA/ Mercati e "poteri forti" pronti ad approfittare degli errori di M5s : Con la "riforma" del taglio dei parlamentari e quelle ad essa collegate l'Italia si indebolisce. E potrebbe non reggere un crollo delle borse asiatiche

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo Dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

M5s - Fico : “Uscire Dalla cultura dei dissidenti. Chi pensa al proprio ego porta a scissioni” : “Se non si trova la sintesi, se c’è chi pensa al proprio ego si finisce con scissioni e controscissioni, che sono l’ultima cosa che un movimento politico come il nostro deve fare. Dobbiamo aiutarci ad essere immuni alla voglia di gestire sempre. Diamoci una mano per non voler essere tutti ministri o tutti parlamentari, ma trovare idee e il modo di realizzarle”. Così il presidente della Camera Roberto Fico intervenuto a Napoli in occasione di ...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori Dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo promesse”. Ex-M5s : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...