Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Non si placa ladisui rigori concessi ad Immobile in-Atalanta. Da Manchester, dove la squadra bergamasca attende di giocare con il City, il tecnico stavolta se la prende con il comunicato diramato dallasabato sera, in cui il club biancoceleste definiva le parole di“ingiustificate e inaccettabili”.dichiara che si tratta di undemenziale. Ho commentato un episodio e non ho cambiato idea. Non ho offeso Immobile, Inzaghi o la. Noi pensiamo a giocare a calcio”. Laha contro risposto con le parole di Arturo Diaconale, il portavoce del presidente Lotito: “Credo sia opportuno evitare di proseguire su unache con il termine usato da, demenziale, credo abbia raggiunto un livello assolutamente ingiustificabile”. L'articololatrae la: “Comunicato ...

napolista : Continua la polemica tra #Gasperini e la #Lazio: “Comunicato demenziale” L’allenatore bergamasco nega di aver offe… - AzzurrissimoTwi : RT @AzzurrissimoTwi: ?? LA POLEMICA. Il mancato rigore contro la Juve continua a far discutere ?? VIDEO - - AzzurrissimoTwi : ?? LA POLEMICA. Il mancato rigore contro la Juve continua a far discutere ?? VIDEO - -