Conte | grazie al calo dello spread avvieremo una seria riduzione del debito

"Conte non deve temere Renzi. Grazie a lui bloccata l'operazione di Salvini" - dice Bellanova : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Operazione Black IPTV grazie collaborazione Sky Antipiracy e Content Protection : Sono 700mila gli utenti online oscurati nell'ambito dell'Operazione Black IPTV che ha portato all'oscuramento della piattaforma XStream Codes da parte della Guardia di Finanza. Come emerso nel corso della conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'Operazione, al cliente finale il pacchetto illecito costava 12 euro. Sky Italia, attraverso il servizio Antipiracy & Content...

SONDAGGI/ Lega -7% - M5s +5% grazie a Conte - ma il 55% boccia il governo : SONDAGGI. Con tre o quattro scelte azzeccate il governo può guadagnare i consensi che ora gli mancano: il 55% degli elettori è contro

Sondaggi politici SWG - la popolarità di Conte cresce grazie agli elettori PD : Sondaggi politici SWG, la popolarità di Conte cresce grazie agli elettori PD Possiamo dire che oggi è Giuseppe Conte il protagonista della scena politica italiana. Da premier di una maggioranza giallo-verde, è riuscito a rimanere come presidente del consiglio anche della nuova coalizione giallo-rossa, tra Movimento 5 Stelle e PD. Gli ultimi Sondaggi politici di Swg confermano la sua popolarità, cresciuta al 51%, rispetto al 45% di fine ...

M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Sondaggio Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e Fdi : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti, il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

Inter - Sanchez sarebbe arrivato grazie a Conte : Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri questa mattina hanno ufficializzato l'acquisto di Cristiano Biraghi, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro in uno scambio che ha visto Dalbert andare a Firenze in prestito secco. Non solo il laterale mancino, visto che ieri è atterrato a Milano anche Alexis Sanchez, che ha sostenuto le visite mediche. L'attaccante cileno ...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i Contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...