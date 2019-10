Concorso per psicologo | assistente sociale e istruttore amministrativo | domande a novembre

Superenalotto di oggi - 22 ottobre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.127 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 22 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.127 sembra essere il primo ...

Concorso pubblico per due istruttori amministrativi a San Giuliano Milanese : Pubblicato per la provincia di Milano un Concorso pubblico per diventare istruttori contabili amministrativi (2 posti), cat. C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La risorsa sarà inserita nel settore Affari generali - Servizi Demografici del Comune di San Giuliano Milanese. La scadenza è prevista per il giorno 4 novembre 2019. Concorso per istruttori amministrativi: i requisiti di partecipazione I ...

Concorso Mit per architetto e selezioni aperte in Trenord e Italo per profili laureati : Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso un Concorso per un architetto a Cagliari e le società Trenord e Italo hanno aperto a nuove selezioni, per l'assunzione di alcune unità di personale diplomato e laureato da assegnare presso le proprie strutture disposte nelle regioni della Sardegna, della Lombardia e del Lazio. Bando di Concorso a novembre Il Mit ha avviato un interpello per l'attribuzione di un posto con la nomina di ...

Concorso Dsga : Miur pubblica istruzioni per le prove scritte - online anche le sedi : Il Miur sul proprio sito Istituzionale ha reso note le istruzioni e le griglie di valutazione per le prove scritte del 5 e 6 Novembre 2019 del Concorso Dsga. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno individuato le sedi di svolgimento che stanno per essere comunicate sui relativi siti. In questo articolo vediamo la procedura per l’identificazione dei candidati, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione adottati e le ...

Concorso Aeronautica militare : pubblicato il bando per 800 posti VFP1 : Concorso Aeronautica militare per 800 posti come VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata 1 anno). Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi e si tratta di una opportunità di lavoro per tutti i giovani desiderosi di entrare a far parte delle Forze Armate. I candidati avranno la possibilità di inviare la propria domanda di partecipazione fino al prossimo 20 novembre 2019. Concorso Aeronautica: domanda di partecipazione La ...

Ci vorrà ancora tanto per i risultati del Concorso Regione Campania? Lunga correzione : Dispiace dirlo a tutti coloro che attendono con ansia i risultati del concorso della Regione Campania ma i tempi per la pubblicazione delle graduatorie definitive di accesso alla prossima prova potrebbero essere davvero lunghi. Sulla base degli ultimi feedback forniti dall'ente gestore della procedura selettiva ossia il Formez, possiamo ipotizzare che non giungeranno notizie clamorose neanche del corso di questa settimana. A meno di improvvisi ...

Concorso Amat per 100 autisti - arrivate solo 1200 candidature : Sono oltre 1200 le candidature giunte all’Amat di Palermo per partecipare al Concorso per l’assunzione di 100 autisti. Davvero poche se si pensa che l’Amat non assume da anni. L’assunzione però non è scontata vista la crisi del Comune di Palermo e le casse vuote che non permetterebbero di assumere. La partita comunque è ancora tutta da giocare. Quello che è certo è che i nuovi autisti dell’Amat, una volta assunti, avranno meno di 41 anni e ...

Concorso per istruttore socio assistenziale - autista e polizia locale : domande a novembre : L'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2019 ha reso noto diversi nuovi concorsi pubblici. In particolare ci sono dei finalizzati all'assunzione di vari ruoli professionali fra i quali: istruttore direttivo socio assistenziale (al comune di Broni, nel pavese), autista (al comune di Pitigliano, nel grossetano) e operatori di polizia locale e polizia municipale (presso il comune bresciano di Orzinuovi e all'Unione dei Comuni ...

Arrestato per Concorso in corruzione l'autore tv Casimiro Lieto : L’autore televisivo Casimiro Lieto è stato Arrestato insieme ad altre 7 persone - giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori - nell'ambito dell'indagine per corruzione in atti giudiziari della procura di Salerno denominata "Ground Zero 2". Lieto, autore anche di alcuni programmi Rai, sarebbe coinvolto in uno dei 10 episodi di corruzione sotto la lente dei magistrati salernitani ed è accusato di concorso in corruzione. ...

Concorso scuola e Pas : due percorsi per docenti con servizio e senza - riforma ad aprile : Il nuovo Ministro dell'Istruzione sta già lavorando al decreto scuola che prevede il bando di un Concorso straordinario che consentirà ai docenti con tre anni di servizio nella scuola statale di stabilizzarsi, previo superamento di una prova scritta ed una orale. Ma gli insegnanti che non hanno tre anni di servizio nella scuola paritaria e coloro che non supereranno le prove che possibilità avranno? Il Concorso ordinario non è stato ancora ...

Camera di Commercio di Brescia - Concorso per diplomati : scadenza fissata per il 30 ottobre : La Camera di Commercio di Brescia ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami, volto al reclutamento di 3 unità di personale da inserire a tempo determinato nel profilo di assistente. La durata massima del contratto di formazione e lavoro è di 12 mesi, senza possibilità di rinnovo: per poter partecipare occorre trasmettere la domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2019. Per partecipare al concorso è necessario ...

Concorso per psicologo - biologo e collaboratore tecnico : scadenza istanze a novembre : In queste settimane sono attivi alcuni concorsi pubblici per differenti posizioni professionali, tra cui quella di ricercatore - psicologo, biologo e collaboratore tecnico. I bandi, tutti con scadenza entro la metà di novembre, verranno espletati presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti e Pescara (per psicologo), presso l'Azienda Sanitaria Locale di Asti (per biologo) e presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (per ...