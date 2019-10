Com’è nata Zero di Netflix | la serie sui giovani italiani figli di immigrati che sfiderà

Com’è nata la leggenda dell’Area 51? : Non esattamente la vera Area 51 (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Lo scorso 27 giugno il gamer Matty Roberts ha creato un evento su Facebook: Storm Area 51, they can’t stop all of us. Come gag era originale e, forse anche per l’indolenza estiva delle redazioni che ne hanno fatto una notizia, l’evento è diventato sempre più popolare e imitato. Tra i cloni spiccano Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all (21 ...