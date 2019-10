Come finirà la guerra dei dazi? Tre scenari possibili sui mercati

Taglio parlamentari - Pierferdinando Casini : "Impasto di demagogia privo di senso - vi dico Come finirà" : L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il Taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il Taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale". Taglio ...

Rosy Abate 2 - ultima puntata con Giulia Michelini : Come finirà : Anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie: quinta e ultima puntata dell’11 ottobre Andrà in onda venerdì prossimo, 11 ottobre, l’attesissima ultima puntata di Rosy Abate 2 – La serie. Giulia Michelini sarà messa alla prova ancora una volta nel finale di stagione della fiction di Canale5. Il confine tra bene e male si farà sempre più labile e la vita di Rosy sarà sul punto di prendere una svolta inaspettata, arrivando a un ...

Gabriele Pippo deluso da Silvia Tirado : “Ho capito Come finirà” : Temptation Island Vip: Silvia Tirado lascia Gabriele Pippo senza parole Gabriele Pippo è sempre più deluso e amareggiato dall’atteggiamento assunto dalla sua fidanzata a Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi ha mostrato al figlio d’arte alcune clip che ritraggono la sua fidanzata in dolce compagna del suo tentatore. Silvia Tirado non ha paura di affermare che il ragazzo che sta conoscendo all’interno del villaggio ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 13 e 12 settembre : Come finirà la serie? : Bitter Sweet, Anticipazioni del 13 e 12 settembre: Deniz e Asuman ascoltano la registrazione e affrontano Demet, cosa succederà?

Luigi Di Maio e Zingaretti Come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M

Notte d’amore in Bitter Sweet per Nazli e Ferit ad un passo dal finale : ecco Come finirà la serie turca : Bitter Sweet si avvia verso il finale che, lo ricordiamo, andrà in scena il prossimo 13 settembre su Canale5 con un doppio episodio nel pomeriggio e non in prime time come si era vociferato nei giorni scorsi. Ferit e Nazli si avviano verso il finale ma proprio adesso che sono molto vicini, i colpi di scena non mancheranno per via degli ultimi attacchi di Hakan usando Pelin e la stessa mamma dell'imprenditore, la signora Leman. Le cose si ...