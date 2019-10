Colpiti gli evasori o chi è in crisi? Dubbi sulla stretta del governo

Dazi : Scordamaglia - ‘Colpiti 9% prodotti agroalimentari - negoziare con Usa’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “La penalizzazione di un Paese come l’Italia è comunque ingiustificata, ma non si può non dire che l’amministrazione Trump abbia avuto un occhio di riguardo verso il nostro Paese, che non l’abbia avuto rispetto a Francia e Spagna. Sono stati salvati vino e olio d’oliva italiani, mentre sono stati inseriti i Dazi sugli analoghi prodotti rispettivamente francesi e ...