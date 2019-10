CLAMOROSO – Ribery era destinato al Milan

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 22 ottobre 2019) Stando a quanto riportato dal portale “calciomercato.com” Frankavrebbe dovuto approdare algrazie a Rino Gattuso.è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera ma Elliot ha bloccato l’affare. Ecco quanto riportato dal portale: “Ha passato un’estate anomala Franck. Come se aver vinto 9 titoli di Bundesliga, una Champions League, 6 coppe di Germania e Supercoppe non volesse dire nulla. Qualcuno ha avuto qualche dubbio relativo alla sua carta d’indentità che recita 36 primavere. Non Rocco Commisso che ha dato carta bianca a Daniele Pradè e Joe Barone per portare ‘Scarface’ a Firenze. Con la viola è stato amore a prima vista, i tifosi sono pazzi di lui, lo stadio scandisce sempre il suo nome. E lui è stato già eletto dalla Lega come miglior giocatore del mese di settembre. Signori, è pur sempre Franck ...