Cinecittà | trovato cadavere in decomposizione in appartamento

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Tragedia in via Tuscolana, dove all’altezza del civico 1400 è stato riin unun corpo di un uomo in stato di. L’allarme è stato dato da alcuni residenti del palazzo nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Scientifica e al medico legale. Non viene esclusa nessuna ipotesi, gli investigatori stanno indagando. L’autopsia determinerà le precise cause che hanno portato al decesso dell’uomo. L'articoloininproviene da RomaDailyNews.

