Cile spezzato tra proteste e lotta | ' Siamo stanchi e abbiamo paura'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Negli ultimi giorni, numerosi manifestanti sono scesi per le strade e per le piazze delper far sentire il loro malcontento: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i rincari dei biglietti del trasporto pubblico, ma in realtà c'è molto di più. "Non sono i 30 pesos in più" urlano ini sui social network, "è tutto". Ma in cosa consiste questo "tutto"? I 30 pesos in più e quello che c'è dietro Tutto sembra cominciare con il quarto incremento consecutivo dei costi dei trasportini, ma questo è solo l'ultimo colpo che i cittadini non sono intenzionati ad incassare. La rete metropolitana di Santiago pare infatti essere la più costosa dell'America Latina e i numerosi aumenti graverebbero molto su un costo della vita già troppo elevato per un Paese in cui il salario minimo supera di poco i 350 euro. "Non sono solo i trasporti", protesta la rete, "è il sistemano ...

