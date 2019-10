Cile | chi è il Capo della Difesa che ha imposto il coprifuoco Padre e zio erano aguzzini

Cile spezzato tra proteste e lotta : 'Siamo stanchi e abbiamo paura' : Negli ultimi giorni, numerosi manifestanti sono scesi per le strade e per le piazze del Cile per far sentire il loro malcontento: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i rincari dei biglietti del trasporto pubblico, ma in realtà c'è molto di più. "Non sono i 30 pesos in più" urlano i Cileni sui social network, "è tutto". Ma in cosa consiste questo "tutto"? I 30 pesos in più e quello che c'è dietro Tutto sembra cominciare con il ...

CAOS Cile/ La rivolta figlia di un Paese che dimentica chi ha meno : Ci sono stati dieci morti nelle rivolte in CILE scattate dopo l'aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Rivolte che nascondono altro

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

Il face unlock dei Google Pixel 4 fa Cilecca e sblocca con gli occhi chiusi : Non è la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima che parliamo di un problema di sicurezza legato agli smartphone, però è giusto che sappiate che il face unlock non è infallibile e sicuro al 100%. L'articolo Il face unlock dei Google Pixel 4 fa cilecca e sblocca con gli occhi chiusi proviene da TuttoAndroid.

Amici Celebrities - Michelle Hunziker : "Sfida più diffiCile di Sanremo 2018. Non ho chiamato Maria De Filippi per aiutarmi" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]prosegui la letturaAmici Celebrities, Michelle Hunziker: "Sfida più difficile di Sanremo 2018. Non ho chiamato Maria De Filippi per aiutarmi" (video) pubblicato su TVBlog.it 16 ottobre 2019 17:21.

Tour de France 2020 - Team Ineos potenzialmente con quattro capitani. Gerarchie da definire e la diffiCile convivenza tra Froome e Bernal : Chris Froome, pochi giorni fa, ha fatto sapere che Egan Bernal, vincitore in carica del Tour de France, si è detto disposto a lavorare per lui nella prossima Grande Boucle. Il colombiano, però, dal canto suo, ieri, in occasione della presentazione del grande giro transalpino, non ha propriamente confermato quanto riferito dal compagno, ma, anzi, ha detto che gli piacerebbe molto tornare in Francia per provare a conquistare nuovamente la gara più ...

Mika senza filtri : "In un periodo diffiCile l'urgenza di raccontare chi sono davvero" | INTERVISTA : 'My Name is Michael Holbrook' è il suo quinto album, un disco-verità in cui per la prima volta si racconta senza filtri

Inter – Infortunio Sanchez : il Cileno a rischio intervento - domani un consulto a Barcellona : Intervento in vista per Alexis Sanchez? Il cileno a Barcellona per un ulteriore consulto medico Non si mette bene per l’Inter: dagli accertamenti clinici e strumentali a cui è stato sottoposto oggi Alexis Sanchez, all’Istituto Humanitas di Rozzano, è emersa una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, come reso noto dalla società nerazzurra. Il cileno, dunque, si sposterà a Barcellona, dove domani ascolterà ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “La gestione di Leclerc e Vettel? Non è faCile ma abbiamo chiarito” : Charles Leclerc e Sebastian Vettel: un rapporto che fa discutere. Dopo i fatti a Monza, Singapore e a Sochi (Russia), sembrerebbe tornato il sereno o almeno così pare. Il tedesco si è preso le proprie responsabilità relativamente al mancato gioco di squadra nel penultimo round e Charles, dal suo punto di vista, ha smorzato i toni, ritenendo che la questione abbia avuto un seguito non del tutto meritato. A dire la sua sulla vicenda, dopo il primo ...

Strage Bologna : Intergruppo 2 agosto - 'governo chiarisca su passaporto Cileno' : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “Chiediamo al governo immediata chiarezza sulla vicenda svelata da Adnkronos relativa a un passaporto cileno appartenuto ad una donna sconosciuta, poi risultato falso, pratica spesso utilizzata dal gruppo di Carlos 'lo sciacallo' e dal terrorismo palestinese. Lo stesso Ca

Strage Bologna : Intergruppo 2 agosto - ‘governo chiarisca su passaporto Cileno’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Chiediamo al governo immediata chiarezza sulla vicenda svelata da Adnkronos relativa a un passaporto cileno appartenuto ad una donna sconosciuta, poi risultato falso, pratica spesso utilizzata dal gruppo di Carlos ‘lo sciacallo’ e dal terrorismo palestinese. Lo stesso Carlos per muoversi usava un passaporto cileno falso”. Lo chiedono i parlamentari componenti dell’Intergruppo ...

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un diffiCile intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...

Dall’Uncem un dato allarmante : in 1220 comuni italiani è diffiCile chiamare - mandare SMS o navigare tramite smartphone : La copertura telefonica dei comuni italiani registra grossi problemi per circa 1220 borghi montani con assenza di segnale telefonico e Internet L'articolo Dall’Uncem un dato allarmante: in 1220 comuni italiani è difficile chiamare, mandare SMS o navigare tramite smartphone proviene da TuttoAndroid.