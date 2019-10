Chi è Anna Kalinskaya? La sexy tennista russa che ha fatto perdere la testa a Nick

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019)Kyrgios enuova coppia del tennis? Il gossip impazza: scopriamo chi è lache hagirare laal bad boy australiano Il bad boy e la zarina. Una coppia agli antipodi, ma del resto si sa: gli opposti si attraggono, anche nel tennis! È per questo che anche in una recente intervista,Kyrgios ha ammesso che la suapreferita sia. L’eclettico talento australiano avrebbe potuto nominare chiunque: dalla leggendaria Serena Williams alla giovane Coco Gauff, passando per la connazionale Daria Gavrilova alla ex Ajla Tomljanovic. Invece la scelta è ricaduta su, giovaneclasse 1998 che, secondo gli ultimi rumor, sarebbe stata pizzicata insieme a Kyrgios in una situazione di forte complicità. A differenza di, la bellaè ancora tennisticamente alle prime armi. A livello ITF vanta 7 vittorie in ...

bancaetica : CHI SARA' LA DONNA DELL'ANNO? Anna Fasano, presidente di @bancaetica, è stata selezionata da @DRepubblicait tra le… - Marco55113 : @anna_pensil @PaolaVaresi Del tipo: chi non beve vino ha qualcosa da nascondere?? - blogalladeriva : @Anna_1897 io invece non so nemmeno chi è Marelli ..vedi tu -