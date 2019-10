Che emozione | la vita!

Tutta l’emozione di Leonor di Spagna - Che sta per fare il suo debutto ufficiale : Leonor di Spagna, pronta al debutto al Premio Princesa de AsturiasLeonor di Spagna, pronta al debutto al Premio Princesa de AsturiasLeonor di Spagna, pronta al debutto al Premio Princesa de AsturiasLeonor di Spagna, pronta al debutto al Premio Princesa de AsturiasLeonor di Spagna, pronta al debutto al Premio Princesa de AsturiasLo scorso settembre Leonor di Spagna è tornata a scuola come una qualsiasi ragazzina della sua età. Ma a differenza ...

Romano Carletti è il nonno italiano dell’anno. Emozione pura : Romano - 84 anni - e quel gesto da brividi Che compie ogni mattina : A Montemignaio, in provincia di Arezzo, c’è un signore, Romano Carletti, di 84 anni, che ogni giorno accompagna a scuola il piccolo Jaffar. Sei anni, di origini macedoni, il bambino è non vedente. Ha il padre taglialegna, un lavoro che lo porta via dall’alba alla sera, mentre la mamma non ha la patente e per Jaffar andare a scuola è un problema senza soluzione: nello scuolabus del paese, infatti, non è attivo l’accompagnamento per piccoli ...

Francesco Monte imita Ed Sheeran - pubblico in piedi : “Che emozione” : Video Francesco Monte imitazione Ed Sheeran a Tale e Quale: la performance convince tutti Francesco Monte ha convinto tutti nei panni di Ed Sheeran a Tale e Quale Show 2019. Dopo le contestate performance di Mahmood e Tommaso Paradiso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo d’accordo tutti imitando il cantante inglese. Sulle note […] L'articolo Francesco Monte imita Ed Sheeran, pubblico in piedi: “Che emozione” ...

“Aldro vive con noi” - la coreografia dei tifosi della Spal in memoria di Federico Aldrovandi. Il padre Lino : “Che emozione” : “Federico non c’è più. E’ la cruda realtà che rivedo attraverso un’immagine orribile che mai nessun genitore vorrebbe vedere. Quell’immagine terribile fummo costretti a renderla pubblica a quei tempi, dall’inerzia di tante cose. Ma poi una piccola strada verso una piccola giustizia si aprì. Una cosa è certa, Federico non morì di malore, ma di ben altro. Fu ucciso senza una ragione. Anche se di ragioni per uccidere non potranno ...

Gratta e vinci - un diluvio di soldi con solo tre euro. Ma l'emozione è troppo forte : paura in tabacCheria : La Dea Bendata ha posato le sue labbra su un uomo di mezza età nel comune di Castelfidardo, in provincia di Ancona. L'uomo nella giornata di lunedì 9 settembre si è recato nella 'tabaccheria del Parco' di Roberto Strappato in via Gaetano Doninzetti, accanto al Monumento, per acquistare un Gratta e v

BARBARA D'URSO/ "Oggi sono un po' storta - ma Che emozione!" - Pomeriggio 5 - : BARBARA D'URSO torna con Pomeriggio 5: "Oggi sono un po' storta, ma che emozione!". La conduttrice riuscirà a sorprenderci ancora?

MotoGp – Lando Norris - Che emozione l’incontro con Valentino Rossi : “mi ha promesso che correremo una gara insieme!” : Lando Norris incontra il suo idolo Valentino Rossi: grande emozione per il pilota di F1 che strappa al ‘Dottore’ la promessa di correre una gara insieme Si è aggirato nel paddock felice come un bambino, respirando per la prima volta l’amosferta della MotoGp; ha osservato ogni dettaglio di quelle moto così lontane dalle monoposto di F1 che è abituato a guidare, ma che gli sono sembrate così ‘simili’; poi gli ...