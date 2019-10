Che ci fa l' ex gieffina Maria Falconieri su un poster elettorale per il partito di Le Pen?

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 22 ottobre 2019) Parigi. Non avrebbe maisato di diventare famosa in Francia, tantomeno nella Lorena, dopo la sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Ma la vita, si sa, riserva sempre delle sorprese inaspettate. A sua insaputa,, star su Instagram con 250mila follower

Angela23763271 : RT @ilfoglio_it: L'ex concorrente del Grande Fratello, Maria Falconieri, non avrebbe mai pensato di diventare famosa in Francia. Finché non… - ilfoglio_it : L'ex concorrente del Grande Fratello, Maria Falconieri, non avrebbe mai pensato di diventare famosa in Francia. Fin… - Noovyis : (Floriana Messina, da gieffina a sogno erotico: che curve! Le nuove foto sono da infarto) Playhitmusic -… -