Champions League | Atalanta battuta 5 a 1 dal Manchester City

Champions League 2019-2020 - i risultati di martedì 22 ottobre. Vittorie rotonde per Manchester City - PSG e Tottenham : Terza giornata di Champions League di calcio che va in archivio e le emozioni non sono di certo mancate. Nel gruppo A il PSG si impone 5-0 contro il Club Brugge in trasferta. La doppietta di Icardi e il tris firmato da Mbappé portano la formazione francese in vetta al Gruppo A con 9 punti, a precedere il Real Madrid, vittorioso 1-0 sul campo del Galatasaray grazie al gol di Kroos al 18′. Nel Gruppo B rotondo successo del Tottenham che ...

Risultati Champions League – PSG e Tottenham a valanga - Real di misura sul Gala : Bayern e Atletico sorridono : Doppietta di Icardi e tripletta di Mbappé per i parigini, mentre gli Spurs godono con Kane e Son: vince anche il Real con Kroos e il Bayern che ringrazia Lewandowski Gol, emozioni e tanto spettacolo in questa prima serata della terza giornata dei gironi di Champions League, con Paris Saint-Germain e Tottenham che sommergono di reti il Brugge e la Stella Rossa. AFP/LaPresse Nel Gruppo A i parigini fanno il bello e il cattivo tempo in ...

Manchester City-Atalanta 5-1 : la Dea dura appena un tempo - poi l’ennesimo crollo in Champions League. Tripletta di Sterling : La furia del Manchester City di Guardiola si abbatte sull’Atalanta: nella sfida più intrigante di questa sua avventura in Champions League, la Dea dura appena un tempo, per poi crollare sotto i colpi di Sterling (Tripletta) e Aguero (doppietta). All’Etihad Stadium finisce 5 a 1: fanno la bellezza di 11 gol subiti dalla squadra di Gasperini in appena tre partite europee, che la lasciano ferma a zero punti all’ultimo posto del ...

Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - voti Champions League : Cuadrado imprendibile - Dybala la risolve da campione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge. Cuadrado 7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la Juventus. Un ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Banks 31 punti - Zanelli d’orgoglio - Stone sulla sirena - Brindisi batte Bonn 76-75 : Sembrava una notte destinata a diventare nera per l’Happy Casa Brindisi, con John Brown fuori per questa partita a complicare le cose vicino al canestro, e invece si trasforma in una notte gioiosa per il PalaPentassuglia. L’Happy Casa di coach Frank Vitucci batte 76-75 i tedeschi del Telekom Baskets Bonn grazie a un tap in vincente di Tyler Stone sulla sirena. Oltre alla sua prestazione da 13 punti, vanno segnalati i 31 con 9 ...

RISULTATI Champions League - CLASSIFICA/ Diretta gol live score : la Lokomotiv avanti : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE e CLASSIFICA dei gironi. La Diretta gol live score delle partite in programma oggi, martedì 22 ottobre, per la 3giornata.

LIVE Manchester City-Atalanta 5-1 - Champions League in DIRETTA : goleada Citizen con la tripletta di Sterling! Foden lascia i suoi in 10 uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Ancora pioggia di fischi da parte del pubblico verso l’arbitro per l’espulsione del giovane gioiellino. 82′ ESPULSO Foden! Manchester CITY IN 10 uomini! Peccato di gioventù per il classe 2000 per il secondo giallo tirando per la maglia De Roon. 82′ Intanto, la Juventus ha ribaltato la gara contro la Lokomotiv Mosca: doppietta di Paulo Dybala, che si prende una ...

LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - Champions League in DIRETTA : Dybala la ribalta! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande Cuadrado 6.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, si becca un giallo a metà ripresa per un duro fallo su Joao ...

LIVE Manchester City-Atalanta 4-1 - Champions League in DIRETTA : Sterling cala il poker con la doppietta personale! Notte fonda per la Dea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ 4-1 Manchester CITY! Notte fonda PER LA DEA! Ancora Sterling! 63′ Ammonito De Bruyne per un colpo al volto di Freuler. 62′ ILICIC! PROVA A RIFARSI! Grande azione di Castagne che serve Malinovksyi, tra i migliori in campo, che innesca Iliicic, che prova due finte e conclude di destro: centrale. 60′ Ora si fa davvero difficile per la Dea a poco più di mezz’ora ...

LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : entrano Pasalic e Muriel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : match apertissimo all’Etihad Stadium! Si riparte con il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ È rientrato El Kun: non dovrebbe avere problemi a continuare. 53′ Resta giù Aguero per un fallo di Gosens: si riscalda Gabriel Jesus. 51′ Male Ilicic quest’oggi: ancora una palla per lo sloveno, che sbaglia l’aggancio, poi tira con il destro nonostante la discesa di Castagne. 49′ MAHREZ!!! CHE PALLA DI EDERSON DI OLTRE 70 METRI! L’algerino non ...

LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : Aguero firma la doppietta alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 0-1 - Champions League in DIRETTA : Miranchuk segna alla prima occasione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Lokomotiv Mosca, terzo impegno dei bianconeri nella Champions League 2019/2020. Primo tempo con risultato a sorpresa a Torino. Moscoviti avanti 1-0 con la rete di Miranchuk. I bianconeri dominano sul possesso palla ma non pungono, con Dybala e CR7 che non riescono a scambiare a dovere. Russi che ...

LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : doppietta in pochi minuti di Aguero! Rigore perfetto dell’argentino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ A terra Fernandinho dopo uno scontro aereo dopo un corner: non dovrebbe avere problemi. 41′ Ecco il primo cambio, forzato, per il City: fuori Rodri, che ha qualche problema fisico, dentro John Stones. 39′ Doccia fredda per la Dea, che dopo il contropiede ottenuto, ne subisce uno letale: Aguero realizza il 10° gioco stagionale, il 40° per il City. 38′ 2-1 Aguero! ...