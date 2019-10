Castelfranco Veneto | si accascia durante l’ora di ginnastica a scuola | muore studente

Fonte : fanpage

(Di martedì 22 ottobre 2019) La tragedia all'istituto "Barsanti" di, in provincia di Treviso. Per il giovane ragazzo di origini indiane Rathor Sukhraj che viveva con la famiglia a Riese Pio X, non c'è stato nulla da fare. Pare che il 15enne fosse già stato assistito dalle strutture sanitarie locali per patologie collegate ad una forma di epilessia.

corriereveneto : #castelfranco Infarto a 14 anni mentre fa ginnastica, il papà: voglio giustizia e un perché - TgrRai : Le notizie, tutte le notizie ORA IN DIRETTA a #BuongiornoItalia su @RaiTre. ?? Il #maltempo nel Nord; ?? #Treviso, i… - TgrRai : #Treviso, la morte di un quattordicenne a #Castelfranco #Veneto mentre fa ginnastica a scuola. Scopri di più in… -