Castelbuono Funghi Fest | successo per la manifestazione di cultura | arte e sapori

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Si è conclusa domenica 20 ottobre scorso a, in provincia di Palermo, la tredicesima edizione della maniazione intitolata "" che ha visto la pcipazione di tanti personaggi illustri dello spettacolo e dell'enogastronomia nazionali nonché previsto la degustazione di prodotti tipici siciliani tra i quali il rinomato fungo di, protagonista indiscusso dell'iniziativa. Un viaggio tra le meraviglie enogastronomiche e monumentali Una moltitudine di colori,e profumi hanno caratterizzato il viaggio sensoriale dei visitatori che hanno non solo potuto degustare i prodotti tipici della tradizione siciliana, ma anche osservare e visitare le bellezze storiche, architettoniche e monumentali di uno dei Borghi più belli della Penisola. Il principe della maniazione, il fungo, appunto, declinato in diversi tipi di ricette, composti e preparati, ha fatto ...

