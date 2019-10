Caso Yara | parla Bossetti | Sono una vittima

Caso Yara : la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso di Bossetti : La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate Sopra, dove viveva, nel novembre 2010 e ritrovata, senza vita, 3 mesi più tardi. La notizia è stata diffusa ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado, in onda sulle reti Mediaset. La decisione della Corte europea dei ...

Yara Gambirasio : assolta la pm che partecipò al film sul Caso dell’omicidio della 13enne : Letizia Ruggeri è stata assolta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. La decisione di oggi arrivata al termine di un processo durato due anni. L’accusa principale per la magistrata era quella di aver violato il dovere di riservatezza sul caso di Yara Gambirasio, a cui era dedicato il docufilm, girato mentre era ancora in corso il primo grado di giudizio.Continua a leggere

Caso Yara - ministero della Giustizia smentisce l'incontro fra Bossetti e finto consulente : Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, non avrebbe incontrato nessun sedicente consulente. A smontare il 'giallo' è il ministero della Giustizia, con una nota. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che tale Cesare Marini, in qualità di perito informatico della Procura di Brescia, avesse avuto un colloquio con il muratore di Mapello. Il legale dell'uomo, Claudio Salvagni, ha invece ribadito: ...

Caso Yara - Bossetti scrive un libro : 'Sono innocente - non voglio fare la fine di Olindo' : Massimo Bossetti, muratore di Mapello (in provincia di Bergamo) condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, tredicenne di Brembate di Sopra (sempre nel Bergamasco) sta scrivendo un libro, o meglio un memoriale, che ripercorre tutte le tappe del suo percorso giudiziario. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, ha anche ammesso di essere spaventato dalla possibilità che - come nel Caso di Olindo e Rosa (per la giustizia gli ...

Bossetti scrive un libro sul Caso Yara : "Non sono io l'assassino" : Il muratore di Mapello chiede poi che "chi di dovere" conservi le prove: "Non voglio fare la fine di Olindo e Rosa, due sprovveduti condannati allegramente all'ergastolo come me"

Caso Yara : papà Fulvio - 'cittadella Sport di Bergamo sarà dedicata a lei' (2) : (AdnKronos) - L'assessore allo Sport e solidarietà di Regione Lombardia Martina Cambiaghi ha voluto ringraziare l’associazione 'La Passione di Yara' e la famiglia Gambirasio "per quello che in questi anni sono riusciti a creare, tramite la loro forza e passione, mettendola al servizio dei giovani de