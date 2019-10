' Cartabianca' | anticipazioni puntata del 22 ottobre | manovra economica in primo piano

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Martedì 22su Rai 3 andrà in onda una nuovadi '', il contenitore politico del terzo canale Rai. L'orario di inizio è previsto per le 21:20 e il programma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'. I temi che saranno al centro della nuovadi '' Come annunciato dallo stesso programma nella loro pagina Facebook, saranno diversi i temi al centro delladi oggi. Per prima cosa si parlerà dellache, nelle ultime ore, ha spaccato il governo giallorosso; si sono palesate, infatti, le prime vere schermaglie tra i 4 partiti di governo (M5S, Italia Viva, Pd e Leu), in particolare sul tema del carcere per gli evasori. Su questo tema vi è stato, nelle ultime ore, anche uno scontro fra il capo politico dei 5 stelle (oltre che ministro degli Esteri) Di Maio ed il premier Giuseppe Conte. Un accordo alla fine ...