Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – A cento anni dalla nascita e durante la Festa del Cinema di Roma 2019 è stato deciso di inaugurare unnel Municipio III della Capitaleai due sceneggiatori culto, Furioe Agenore, una coppia pilastro della commedia italiana. Questa mattina il Vicesindaco di Roma Luca Bergamo con Stefano Sampaolo, Vice Presidente del Municipio III, e i familiari degli autori, hanno scoperto la targa neltra via Aldo Palazzeschi e via Sibilla Aleramo, da oggi “Age &: Sceneggiatori”. Due volte candidati all’Oscar per due film di Monicelli, “I compagni” (1963) e “Casanova ’70” (1965), lavorarono anche indipendentemente l’uno dall’altro. Age pubblicò nel ’96 “Scriviamo un film” manuale culto per tutti gli studenti di sceneggiatura, mentrefu nomination all’Oscar una terza volta nel 1994 per “Il ...

romadailynews : #Campidoglio: inaugurato parco dedicato a Scarpelli e Incrocci: Roma – A cento anni dalla… -