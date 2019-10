Campidoglio | il Roseto Comunale sarà aperto fino al 27 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – “Una buona notizia per cittadini, turisti e appassionati di rose: ildi Roma resteràa domenica 27, in occasione della rifiorenza di questi magnifici esemplari – dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi – Il parco,già dal 12quindi visitabile per l’ultima settimana. Un’occasione da non perdere per ammirare la fioritura autunnale di una tra le più prestigiose collezioni floreali del nostro territorio, per una passeggiata tra storia, natura e colori. Ilè un luogo magico, un giardino che ospita un patrimonio botanico incredibile, unico al mondo per la sua spettacolare posizione, alle pendici dell’Aventino, di fronte ai resti del Palatino, appena sopra il Circo Massimo”. All’interno del, attualmente, sono ospitate circa 1.200 specie di rose provenienti da tutto il mondo: alcune vengono addirittura dalla ...