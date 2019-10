Calcio | Mondiali Under17 | i convocati dell’Italia ai raggi X Wilfried Gnonto sostituisce

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Tanti autoctoni - diminuito il ricorso agli oriundi : L’avventura della Nazionale italiana di Calcio a 5 nel Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 in Lituania è prossima ad iniziare. Dal 24 al 27 ottobre, la formazione allenata da Alessio Musti affronterà Bielorussia, Inghilterra e Ungheria e l’obiettivo sarà quello di vincere, per staccare il biglietto per l’Elite Round ed essere testa di serie nel sorteggio previsto il 7 novembre 2019. La compagine di Musti ha ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Orari - tv e streaming : Dal 26 ottobre al 17 novembre andranno in scena in Brasile i Mondiali 2019 Under17 di Calcio. Una rassegna che vedrà 24 squadre contendersi il titolo iridato, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Vi sarà anche l’Italia di Carmine Nunziata, che si augura di recitare un ruolo da protagonista. Gli azzurrini, però, dovranno fare a meno ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : il calendario delle partite dell’Italia a Eboli. Orari - tv - programma e streaming : Dal 24 al 27 ottobre, la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Alessio Musti scenderà in campo contro Bielorussia, Inghilterra e Ungheria per il Main Round di Eboli qualificante per i Mondiali 2020 in Lituania. Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019. Alla fase finale, ...

Calendario Mondiali Calcio Under17 2019 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : I Mondiali Under 17 di calcio 2019 si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. All’evento parteciperanno 24 Nazionali che sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Si preannuncia un torneo particolarmente equilibrato e avvincente che andrà in scena tra Goiania, Brasilia e ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : il calendario del Main Round. Programma - orari e tv : Ci siamo. L’avventura della Nazionale italiana di Calcio a 5 nel Main Round di Eboli, qualificante per i Mondiali 2020 in Lituania, sta per cominciare. Dal 24 al 27 ottobre, la squadra di Alessio Musti scenderà in campo contro Bielorussia, Inghilterra e Ungheria. Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del ...

Calcio - Mondiali Under17 : i 21 convocati dell’Italia di Carmine Nunziata. Tanta Inter in rosa - assente Esposito : E’ stato reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia di Carmine Nunziata ai Mondiali 2019 Under17 di Calcio, che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Una rassegna iridata con 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Gli azzurrini se la vedranno con il Paraguay, il Messico e le Isole ...

LIVE Francia-Stati Uniti 7-3 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : gli americani accorciano le distanze con un Calcio di punizione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Tutto facile per MacGinty che accorcia le distanze: 7-3. 19′ Fuorigioco dei francesi e americani che vanno per i pali in modo da smuovere il punteggio. 18′ Gli statunitensi provano a reagire e con un penalty si portano a ridosso dei 22 avversari. 14′ Come ci si poteva attendere sinora è un dominio dei Blues che cercano di ampliare il vantaggio. 7′ Arriva anche ...

LIVE Giappone-Irlanda 6-12 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : il Calcio di punizione di Tamura riapre l’incontro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Yu Tamura ancora preciso! I nipponici si riportano ad una meta di distanza: 6-12. 30′ Penalità agli irlandesi e Giappone che va nuovamente per i pali. 26′ Il Giappone sta provando a reagire per riaprire l’incontro. 22′ Arriva la conversione di Jack Carty! 12-3 per gli irlandesi. 20′ META IRLANDA! Stavolta è Rob Kearney ad andare a segno per il ...