Calcio femminile | il campionato di Serie A sarà trasmesso da TIM Vision Gabriele

TIMVISION canale calcio femminile – TIMVISION e FIGC rafforzano la loro partnership ampliando l'offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la sponsorizzazione al calcio femminile. Grazie a questo Accordo TIMVISION diventa Title Sponsor del Campionato di Serie A femminile e delle principali competizioni organizzate dalla Divisione calcio femminile della FIGC

Calcio femminile - le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Giugliano e Girelli creative e ispirate : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 4° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Visione di gioco, colpi di tacco, sombrero e inzuccata di testa letale. Tutto il repertorio sciorinato dalla bianconera nel “Derby ...

Calcio femminile - Milena Bertolini sul coming out di Elena Linari : “Brava e coraggiosa - aiuta altri ad esprimersi” : “Sul discorso dell’omosessualità in Italia abbiamo ancora una mentalità arretrata, poi le donne sono sempre più avanti perché hanno molto coraggio. Credo che Elena sia stata brava e coraggiosa. Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi. L’omosessualità è un aspetto della società, un aspetto naturale. Dirlo nel Calcio maschile è più complicato ma se qualche ragazzo ...

Di necessità virtù : storie di Calcio femminile : Ha detto Maurizio Mosca che nelle società dello spettacolo il calcio è bellissimo, peccato però che ci siano le partite. Chissà cosa ne avrebbe pensato Penelope Anderson, che complicava tutto, ed era una Sibilla. Abigail Clarke, che vedeva le cose come stanno, e parlava chiarissimo e aveva sempre ra

VIDEO Inter-Juventus 0-3 - Serie A Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Le bianconere vincono il derby d’Italia : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 3-0 nel posticipo della quarta giornata della Serie A di calcio femminile. Le bianconere hanno conquistato il primo derby d’Italia in rosa, a decidere la contesa sono state le reti di Martina Rosucci al 23′, di Cristiana Girelli al 30′ e di Valentina Cernoia al 90′. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Inter-Juventus 0-3. VIDEO highlights ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus 0-3 - tris esterno delle bianconere - a punteggio pieno in classifica : E’ la Juventus ad aggiudicarsi il primo storico “derby d’Italia” del Calcio femminile. Allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (VA) le campione d’Italia hanno piegato con un netto 3-0 l’Inter, frutto delle marcature di Martina Rosucci al 23′, di Cristiana Girelli al 30′ e di Valentina Cernoia al 90′. Grazie a questo punteggio, la Vecchia Signora si conferma a punteggio pieno dopo quattro ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : quarta giornata. Milan a punteggio pieno - poker della Roma a Verona : In attesa del “derby d’Italia al femminile” di domani alle ore 12.30 tra Inter e Juventus, il quarto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 ha emesso i propri verdetti: promosse Milan, Fiorentina e Roma. Le rossonere di Maurizio Ganz hanno sconfitto tra le mura amiche il Tavagnacco 2-0. Valentina Giacinti al 33′ e Marta Carissimi al 90+2′ hanno trovato la via della rete, permettendo alle ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus big match del 4° turno - insidie per Roma e Fiorentina : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 è giunto al quarto atto. Un turno nel quale le emozioni non mancheranno e in cui i match potrebbero dare un volto diverso alla classifica generale. Domani la Roma di Betty Bavagnoli, in grande evidenza nelle ultime apparizioni, andrà sul campo dell’Hellas Verona e sarà una prova di maturità importante. Fari puntati su Manuela Giugliano, regista giallo-rossa dalla squisita tecnica ...

ESCLUSIVA – L’avvocato Cesare Di Cintio a CalcioWeb : la maglia verde dell’Italia - i temi caldissimi di razzismo - Var e ripescaggi ed il professionismo nel Calcio femminile : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, grandi soddisfazioni per l’Italia che ha staccato il pass per i prossimi Europei, obiettivo raggiunto con largo anticipo, merito anche del Ct Roberto Mancini che ha avuto la capacità di ricompattare l’ambiente e portare soprattutto risultati e ben gioco. Non sono mancate inoltre le polemiche, infatti nel match contro la Grecia l’Italia è scesa in ...

Calcio femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A. Girelli segna e ispira - Bonfantini e Serturini in evidenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 3° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli – Realizza e ispira. La top scorer in azzurro si comporta da riferimento con la maglia della Vecchia Signora e la sua prestazione contro il Florentia merita la ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Girelli trascina la Juventus - tris del Milan nel derby contro l’Inter : La terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 fa parte dell’album dei ricordi. Quest’oggi sono state due le partite che hanno delineato il quadro del terzo turno. Le campionesse d’Italia della Juventus si sono imposte contro il Florentia 3-1 tra le mura amiche. Un match non semplice per le bianconere, passate per prime in vantaggio grazie alla marcatura di Cristiana Girelli al 18′. Le ospiti ...

Inter-Milan Calcio femminile oggi - orario d’inizio e come vedere il derby in tv e streaming : Il campionato di Serie A di calcio femminile 2019/2020 ci regala una domenica di grande importanza. Si giocherà, infatti, il derby di Milano. Quest’oggi, alle ore 15.00. infatti, vedremo il primo capitolo di questa sfida, dato che non si era mai vista nella massima serie. Un confronto senza una favorita d’obbligo, nel quale le rossonere cercheranno di sfruttare la loro esperienza contro le neo-arrivate “cugine”. IN TV ...