Calabria | anche Spadafora ammette disastro | si chiuda pagina Raggi

‘Ndrangheta - trovate in un garage a Reggio Calabria armi da guerra ed esplosivo. Anche cocaina con il simbolo della massoneria : Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici ed esplosivo. armi da guerra ma Anche un panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che a Reggio Calabria sta succedendo qualcosa nelle dinamiche della ‘Ndrangheta dopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la ...

Terremoto fra Sicilia e Calabria M 3.8/ Ingv ultime scosse : sisma anche a Norcia : Terremoto fra Sicilia e Calabria M 3.8, Ingv ultime scosse: sisma verificatosi nella tarda serata di ieri anche a Norcia, provincia di Perugia

**Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, nell’incontro di ieri tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio oltre che dell’Umbria, si è anche affrontato il tema delle regionali in Calabria. L'articolo **Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Terremoto Calabria : a Catanzaro scuole chiuse anche domani - martedì 8 ottobre : Per consentire il completamento delle verifiche su tutti gli edifici scolastici della città, avviate in seguito alle scosse di Terremoto con epicentro nel comprensorio di Catanzaro, il sindaco Sergio Abramo ha disposto anche per domani, martedì 8 ottobre, l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Le meticolose operazioni di verifica avviate oggi hanno consentito il controllo di circa la metà dei ...

Terremoto Calabria : scuole chiuse anche domani in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro : anche domani scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, interessati questa mattina da una scossa di Terremoto magnitudo 4. Il provvedimento è stato emesso dai sindaci per consentire il completamento delle verifiche statiche sulle strutture. Il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, ha confermato la necessità di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme ...

Reggio Calabria - bancarotta Multiservizi : otto arresti - indagato anche ex sindaco Scopelliti : C’è anche l’ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti tra gli indagati nell’inchiesta “Mala Gestio” che oggi ha portato all’arresto di otto imprenditori accusati della bancarotta fraudolenta della “Multiservizi Spa”, la società in house del Comune, oggi fallita ma alcuni anni fa finita al centro di un’indagine della Dda perché infiltrata dalla ‘ndrangheta. Agli arresti domiciliari sono finiti nomi importanti dell’imprenditoria reggina. ...

Spettatori Serie C - spettacolo incredibile a Reggio Calabria : numeri di altra categoria anche per il Cesena : Spettatori Serie C – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, la giornata ha dato indicazioni in vista del proseguo della stagione, grande spettacolo nei tre gironi. Nel gruppo A la Pro Vercelli non è andata oltre il paReggio contro la Pergolettese, non si ferma l’Alessandria che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Lecco, ok il Novara contro l’Albinoleffe. Nel gruppo B ...

Fridays for Future : anche a Reggio Calabria sciopero per il clima il 27 settembre : Venerdì 27 settembre anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. “Sono soddisfatto che la mia città aderisca allo sciopero globale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questioni climatiche, oggi particolarmente care alla mia ...