Brutte notizie per Fastweb Mobile | già attive le rimodulazioni di alcune offerte

Atalanta - Brutte notizie riguardo l’infortunio di Zapata : i tempi di recupero : Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Zapata hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, lunedì nuovi controlli Sono stati effettuati i primi accertamenti medici riguardo l’infortunio di Duvan Zapata, uscito per un guaio muscolare durante il match tra Colombia e Cile. Massimo Paolone/LaPresse Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore destro, con un importante ...

Brutte notizie per l’Atalanta - problema muscolare per Zapata con la Colombia : la situazione : L’attaccante Colombiano ha lasciato il terreno di gioco dopo poco più di venti minuti dell’amichevole contro il Cile, nelle prossime ore gli esami strumentali Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, che ha accusato un problema muscolare durante l’amichevole tra Colombia e Cile, terminata con il risultato di 0-0. L’attaccante Colombiano è uscito dopo 23 minuti, toccandosi la zona dell’adduttore ...

Brutte notizie per i Galaxy S10 : Samsung rinvia la beta di Android 10 : La beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 è stata rinviata a metà ottobre L'articolo Brutte notizie per i Galaxy S10: Samsung rinvia la beta di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Brutte notizie dal ritiro del Galles : Ramsey costretto a saltare il match con la Slovacchia : Il commissario tecnico del Galles ha rivelato che il centrocampista bianconero non prenderà parte al match con la Slovacchia per un fastidio all’adduttore Cresce la preoccupazione della Juventus per quanto riguarda le condizioni di Aaron Ramsey, costretto a saltare il match tra Galles e Slovacchia per un fastidio all’adduttore. Il centrocampista bianconero dunque non scenderà in campo nella sfida valida per le qualificazioni ad ...

Brutte notizie per Chef Rubio. Succede dopo le critiche alla polizia per la morte dei due agenti di Trieste : È assalto mediatico contro Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, in questi ultimi giorni. Il cuoco romano è bersagliato da fuochi incrociati, dopo la strage avvenuta nella questura di Trieste, dove due giovani poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati uccisi. Rubio infatti ha pensato di dire la sua sui social e la cosa gli si è rivolta contro. Gli agenti di polizia? “impreparati fisicamente e psicologicamente”, i politici? ...

Sondaggi - Brutte notizie per il governo (e sorpresona Meloni) : A un mese esatto dall'insediamento, cala di 4 punti la fiducia degli italiani al governo M5s-Pd. Il Pd sconta l'effetto...

Brutte notizie per i clienti Eolo Formula : chiude il servizio ma c’è il rimborso : Molti dei clienti Eolo con offerta ADSl Formula lo sapranno già, altri stanno per apprendere una triste verità: il servizio di connessione finora garantito nelle loro case cesserà di funzionare nel giro di qualche settimana. La decisione è stata presa a monte dalla stessa azienda e di fatti è irrevocabile. Chi conosce già Eolo sa bene come l'azienda fornisca in italia soprattutto connessioni con tecnologia FWA, Fixed Wirelss Access e Fibra ...

Ilary Blasi - per lei Brutte notizie. È successo dopo l’ultima apparizione in tv : brutte notizie per Ilary Blasi: il suo Eurogames non convince il pubblico. Il programma che riprende il format del vecchio “Giochi senza frontiere” che la signora Totti conduce insieme ad Alvin non piace. E perde pubblico. Nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre 2019, a guardare Eurogames erano solo 2 milioni netti di spettatori. Certo, c’è da dire che su Italia Uno andava in onda la seconda puntata de Le Iene che vedeva il debutto del ...

Manchester City - Brutte notizie per Guardiola : De Bruyne costretto al forfait contro la Dinamo Zagabria : Il centrocampista belga lamenta un problema all’inguine che lo terrà fuori dal match di Champions che i citizens giocheranno contro i croati Pesante assenza per Pep Guardiola nel match in programma questa sera tra il Manchester City e la Dinamo Zagabria, squadre che fanno parte del girone di Champions League dell’Atalanta. AFP/LaPresse L’allenatore catalano dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, costretto al forfait per un ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni

Infortunio Darmian - Brutte notizie per il Parma : il comunicato : Infortunio Darmian – Il Parma si prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Matteo ...

Formula 1 - Brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso : tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi : La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza. KARIM SAHIB / AFP La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già ...

Formula 1 - Brutte notizie per Ricciardo a Singapore : la Direzione Gara retrocede in ultima posizione l’australiano : Gli steward hanno rilevato un utilizzo anomali del MGU-K, retrocedendo così Ricciardo in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gp di Singapore Fulmine a ciel sereno per Daniel Ricciardo, il pilota australiano è stato retrocesso in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore per un utilizzo anomale del MGU-K nel corso della Q1 delle qualifiche di Marina Bay. photo4/Lapresse La Renault del driver di Perth ...

Europei Pallavolo Maschile – Brutte notizie da Nantes : Filippo Lanza costretto a fermarsi per infortunio : Europei Maschili di Pallavolo: infortunio al muscolo psoas per Filippo Lanza infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza che oggi pomeriggio è stato sottoposto a risonanza magnetica. La diagnosi è di una minima lesione miotendinea che costringerà il martello veneto a saltare i prossimi match. L’infortunio è stato riportato nelle fasi finali del match contro la Francia.L'articolo Europei Pallavolo Maschile ...