Brocchi | “Berlusconi ha una scheda di ogni giocatore | ma non mi ha mai dato consigli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Cristiandopo un anno di Monza si racconta sulla Gazzetta dello Sport e parla soprattutto del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Innanzitutto gli tocca difendersi dalle voci che lo vorrebbero il “cocco di Berlusconi” «Aveva apprezzato il mio lavoro nel settore giovanile, e allora? Conosceva le mie qualità, ho lanciato talenti come Donnarumma, Calabria, Cutrone. Il Milan è una famiglia. E io sono in sintonia con l’idea di calcio di Berlusconi e Galliani». Il presidente non ha mai fatto mistero delle regole che voleva dal suo Monza e dai suoi calciatori, ma senza fare esagerazioni Non vuole i tatuaggi. «Non bisogna esagerare, io gli ho detto subito che avevo quello della Champions 2003». Quindi Nainggolan non potrebbe giocare nel Monza. «Direi di no». E neppure Moscardelli, con quella barba. «Anche qui: serve la misura. I miei giocatori hanno la faccia pulita, da ...

