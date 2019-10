Brindisi-Telekom Baskets Bonn oggi | Champions League basket 2019-2020 | orario d’inizio e

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019), forte della vittoria in campionato contro Pesaro,, alle 20.30, ospiterà in casa i tedeschi della, per la loro seconda partita stagionale diball. I pugliesi, sconfitti all’esordio dal Neptunas, vanno alla ricerca del primo successo europeo contro un avversario di ottimo livello, capace, poco più di una settimana fa, di vincere a Monaco, negli ottavi di finale di Coppa di Germania, contro il Bayern. Ad ogni modo, il sodaliziono potrà contare su un fattore campo decisamente importante, non a caso, tra le mura amiche, non hanno ancora perso ad ottobre. Senza dimenticare, ovviamente, che dalla loro, i pugliesi, hanno anche un John Brown in forma straripante, il quale, contro Pesaro, ne ha messi 32 con 7 assist, guadagnandosi anche il premio di MVP settimanale del campionato italiano. Sarà possibile seguire ...