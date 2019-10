Brexit | ok all' accordo | ma salta il termine del 31 ottobre

Brexit - il Parlamento approva il pacchetto ma boccia l’iter sprint chiesto da Johnson per arrivare all’uscita dall’Ue il 31 ottobre : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la mozione presentata dal governo di Boris Johnson per imporre un iter sprint al completamento del processo di ratifica dell’accordo sulla Brexit, processo avviato oggi con l’approvazione in prima lettura del pacchetto di leggi attuative del Withdrawal Agreement Bill. Lo stop sui tempi rappresenta un duro colpo per il premier Tory e rischia di far svanire il suo obiettivo di un’uscita concordata ...

Caos Brexit - sì dal parlamento all’intesa con la Ue ma salta il termine del 31 ottobre : Alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese

Brexit rinviata ufficialmente a gennaio : con un secondo voto il Parlamento allunga i tempi : Davvero assurdo! Peggio che in Italia. La Brexit adesso è ufficialmente rinviata a gennaio 2020. Infatti martedì sera la Camera

Scozia e Galles contro la Brexit di Johnson : è dannosa : BoJo rischia di spaccare il Regno. Dopo le rimostranze dell’Irlanda del Nord arrivano anche quelle del premier del Galles, Mark

Brexit : è caos nel Parlamento UK dopo l'ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

CAOS Brexit/ Tutte le strade di Johnson per andarsene dall'Ue : Prima di votare sulla BREXIT bisognerà approvare la legislazione attuativa, ha stabilito l'emendamento Letwin votato sabato. Ma l'accordo conviene a tutti

Il mondo surreale della Brexit e l'incendio alla Cavallerizza di Torino : D'altra parte chi non vorrebbe chiarimenti? Anche Conte ne vorrebbe e poi anche Di Maio e Renzi e pure Zingaretti. La risposta con i chiarimenti in un paio di giorni. Che poi senza contante si sta meglio Ahia, la Germania potrebbe essere in recessione. L'Umbria/Ohio è un rompicapo anche per

BoJo vuole un altro voto sulla "sua" Brexit - ma l'ultima parola spetta allo speaker : Andrà fino in fondo lo speaker della Camera John Bercow nella sua sfida al premier Boris Johnson? È attorno a questa domanda che dovrà dipanarsi la settimana cruciale della Brexit, con il primo ministro Tory che si appresta oggi a chiedere al Parlamento un nuovo “voto significativo” (un sì o un no) all’accordo con Bruxelles. Una richiesta che – come spiega la stampa britannica – potrebbe ...

DALLA CINA/ Lao Xi : dalla Brexit a Trump - i fronti aperti che affondano l'Italia : dalla Brexit a Trump, la situazione globale lascia tutti in uno stato di grande nervosismo e volatilità. l'Italia ne farà le spese per prima

Brexit - schiaffo a Johnson : lui chiede il rinvio alla Ue con una lettera senza firma : LONDRA Westminster non ha esattamente bocciato l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit, ma ha chiesto più tempo, sia per analizzarlo che per passare alla sua applicazione pratica. Un bel...

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

Brexit - “un milione di persone” in strada contro l’uscita dall’Ue. Esultanza dopo il ‘sì’ di Westminster al rinvio – FOTOGALLERY : Una folla in festa davanti a Westminster: in centinaia di migliaia (un milione di persone, secondo gli organizzatori) hanno esultato di fronte al Parlamento britannico quando è arrivata la notizia del ‘sì’ dei deputati all’emendamento Letwin che ha rinviato il voto sull’accordo di divorzio dall’Ue, raggiunto in extremis con Bruxelles dal premier conservatore Boris Johnson. La manifestazione, organizzata da People’s Vote, ...

Brexit. Johnson invierà all’Ue la lettera di rinvio per evitare il carcere : A Downing St sono convinti che Boris Johnson si sia convinto ad inviare comunque all’Ue la lettera di rinvio, per

Brexit. Boris Johnson vuole andare allo scontro : elezioni e secondo referendum : Il premier Boris Johnson nega che la legge lo vincoli in alcun modo. Anzi afferma di non avere alcuna intenzione