Brexit | Johnson e l' ultimatum ai parlamentari

Scozia e Galles contro la Brexit di Johnson : è dannosa : BoJo rischia di spaccare il Regno. Dopo le rimostranze dell’Irlanda del Nord arrivano anche quelle del premier del Galles, Mark

Rinvio Brexit. Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre : Incapace di ammettere la sconfitta. Boris Johnson è pronto a scartare il suo stesso accordo di Brexit e a convocare

Brexit : Johnson - elezioni prima di Natale se il Parlamento blocca il mio accordo : In caso di un nuovo stop del Parlamento, il primo ministro britannico Boris Johnson scarterà il suo stesso accordo di Brexit e convocherà elezioni «entro dicembre»

Brexit : è caos nel Parlamento UK dopo l'ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

Brexit - giorno della verità per Johnson : salvato dai laburisti? : Oggi si chiede al parlamento britannico se è d’accordo o no con i principi che ispirano l’accordo di ritiro dalla Ue negoziato dal primo ministro britannico la settimana scorsa. Ma a Strasburgo si preparano a un rinvio

CAOS Brexit/ Tutte le strade di Johnson per andarsene dall'Ue : Prima di votare sulla BREXIT bisognerà approvare la legislazione attuativa, ha stabilito l'emendamento Letwin votato sabato. Ma l'accordo conviene a tutti

Brexit - non ammesso il voto sull’accordo Johnson. Per il governo è corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

Brexit - Bercow : “Camera dei Comuni non voterà l’accordo”. Altro stop di Westminster per Boris Johnson : La Camera dei Comuni non voterà lunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di Westminster, John Bercow, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato Bercow, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento ...

Brexit - Boris Johnson appeso a cinque voti : Dopo il voto che non c’è stato sabato, con il rinvio deciso per emendamento, nelle prossime 48 ore il premier si gioca l’uscita dalla Ue, che vuole completare a tutti i costi entro il 31 ottobre senza ulteriori rinvii. Ma ci sono degli ostacoli

Johnson tira dritto : “Brexit entro il 31 ottobre” : Il premier: “Abbiamo i numeri per approvare l’accordo”. I Labour tentano la strada di un nuovo referendum

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...