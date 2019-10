Brexit | è caos nel Parlamento UK dopo l' ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson

CAOS Brexit/ Tutte le strade di Johnson per andarsene dall'Ue : Prima di votare sulla BREXIT bisognerà approvare la legislazione attuativa, ha stabilito l'emendamento Letwin votato sabato. Ma l'accordo conviene a tutti

CAOS Brexit/ Accordo rinviato - su Johnson il fantasma di Theresa May : Nessun voto sull'Accordo con l'Ue negoziato da Boris Johnson, ma un rinvio della BREXIT che complica tutto. Ecco lo scenario

CAOS Brexit/ Chi è Boris Johnson - un pazzo o un fine calcolatore? : Boris Johnson passerà alla storia come il premier che ha fatto la BREXIT. Ma chi è davvero l'attuale premier? Un pazzo o un fine calcolatore?

CAOS Brexit/ Ecco perché Johnson può vincere in parlamento : Si avvicina il D-day del 19 ottobre, quando il parlamento si riunirà per votare il piano Johnson sul BREXIT. Che potrebbe spuntarla. Ecco perché

CAOS Brexit/ Cosa succede - all'Ue - se Bruxelles boccia il piano Johnson : La Ue ha accolto con freddezza il piano Johnson sulla frontiera irlandese. Un accordo in realtà conviene a tutti, Ue compresa

CAOS Brexit/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

Brexit - Boris Johnson si schianta sulla Corte Suprema : "Illegale chiudere il Parlamento". Caos : si dimette? : La sospensione del Parlamento inglese voluta dal premier Boris Johnson è "illegale". La Corte Suprema ha bocciato la decisione del primo ministro per spianarsi la strada verso la Brexit e chiede che il Parlamento torni a riunirsi "il prima possibile". Gli undici giudici hanno deciso all'unanimità ch

Nel caos Brexit - Johnson si scorda di espellere del tutto un “ribelle” : L’inviato commerciale in partenza per una missione in Laos, Cambogia e Vietnam è uno dei Tories che hanno votato contro la sospensione del Parlamento voluta dal premier. È stato espulso dal partito, ma per una svista non è stato rimosso dall’incarico

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : il governo britannico teme il caos : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : governo teme il caos : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...

Londra svela l'operazione Yellowhammer : Paese non pronto alla Brexit "no deal" - mesi di caos e prezzi alle stelle : Senza accordo dall'1 novembre i camion che riforniscono la Gran Bretagna di merci si dimezzerebbero. Immediati i rincari per cibo e farmaci

Brexit - cosa insegna la posa sonnecchiante di Jacob Rees-Mogg nel caos del Parlamento Uk : Il melodramma della Brexit, un evento che segnerà la storia del Regno Unito comunque vada a finire, ha un officiante pittoresco. È Jacob Rees-Mogg, che ha seguito il dibattito sonnecchiando, sdraiato sui banchi della Camera dei Comuni, lunghissimi divani foderati in pelle verde stile Jaguar anni 60 che rendono questa pratica assai confortevole. Poiché il bell’addormentato non è un deputato qualsiasi, ma il Presidente di quella Camera, la ...

CAOS Brexit/ Anzi - "Bremain" : cosa viene dopo la sconfitta di Johnson? : Gli ultimi eventi a Westminster rimandano per l'ennesima volta l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, BREXIT,. La partita resta complicata

Caos Brexit. Lunedì Boris ritenterà la carta del voto anticipato. Ecco cosa può succedere : Le montagne russe in cui si è avventurata la politica britannica sono un territorio inesplorato che rende difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni anche per la stampa britannica. Dalla Bbc al Guardian, i principali siti di notizie cercano di delineare i possibili scenari dopo le due batoste subite nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson – 1) l’approvazione alla Camera dei Comuni della legge per fermare ...