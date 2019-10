Boxe | Scardina vs Achergui a Milano | venerdì 25 ottobre su DAZN

Boxe – Scardina raccontato dal suo allenatore Dino Spencer : “è un pugile vero! Ecco perchè sono sicuro che sfonderà” : Dino Spencer, allenatore di Daniele Scardina, racconta il suo pugile Venerdì 25 ottobre, all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano, il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Daniele Scardina difenderà il titolo contro il campione del Belgio Ilias Achergui sulla distanza delle 10 riprese. Diretta su DAZN a partire dalle 19.30 in Italia, Stati Uniti, Canada, Germania, Austria, Svizzera e Spagna. Sarà la seconda difesa per Scardina ...

