Bolivia | sospetto brogli allo spoglio A “sorpresa” | Morales vicino a rielezione

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) Scontri sono scoppiati nella notte italiana in, dopo la ripresa dello scrutinio dei voti per le presidenziali, che ha segnato una sorprendente inversione di tendenza in favore del capo dello Stato uscente Evo, che sarebbe oraalla vittoria al primo turno, evitando quello che fino a poche ore fa appariva come un sicuro bttaggio con il suo principale rivale, Carlos Mesa. Gli osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), presenti inper le elezioni di domenica 20 ottobre, hanno espresso la loro "preoccupazione" e la "sorpresa" di fronte all'inspiegabile inversione di tendenza dei risultati che ora attribuisce auna vittoria quasi certa al primo turno. Nella notte, la pagina web del Tribunale elettorale supremono (TSE), con il 95,3% dei voti conteggiati, davain testa, con il 46,87% dei voti, con un ampio vantaggio ...

