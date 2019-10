Bolivia, Morales passa al primo turno

Proteste di piazza e scontri sono scoppiati in sei delle nove province della, dopo l'annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria aldell'attuale presidente Evo, al potere da 13 anni. Una folla di sostenitori di Mesa, che fino a poco prima era sembrato finire al ballottaggio con, hanno dato fuoco agli uffici elettorali di Sucre, capitale costituzionale dellae sede della corte suprema. Supporter die Mesa si sono poi affrontati in strada in diversi punti.(Di martedì 22 ottobre 2019)