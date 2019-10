Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento alla ricerca della vittoria per continuare a volare nel match contro Gdynia : Domani sera, ore 19.30, la Dolomiti Energia Basket Trento ospiterà l’Asseco Arka Gdynia in un match valevole per la quarta giornata di prima fase di EuroCup 2019-2020. La compagine italiana viene da due successi consecutivi nella sua campagna europea e vuole continuare a correre nella lotta al passaggio del turno che passa anche e soprattutto per questa partita visto che poi il calendario proporrà diversa trasferte insidiose. Servirà, ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia a caccia del terzo successo europeo contro il Darussafaka : La Leonessa Brescia, domani alle 20.30, andrà a caccia del terzo successo europeo stagionale, tra le mura amiche, contro il Darussafaka di Istanbul. Il sodalizio lombardo è reduce da una sconfitta, di misura, sul campo di Trieste, arrivata dopo due successi in fila, tra cui vi è quello, in rimonta, contro l’Olimpia Lubiana che aveva permesso ai Bresciani di entrare nel quartetto, di cui fanno parte anche i turchi, che, oggi, guida il ...

Promitheas-Virtus Bologna oggi - EuroCup Basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà nel pomeriggio la sfida tra Promitheas e Virtus Bologna, che a Patrasso segna l’avvento della quarta giornata di EuroCup 2019-2020. Impegno importante per la formazione di Sasha Djordjevic, ancora imbattuta nella seconda competizione continentale a gestione ECA: c’è infatti la possibilità di trovare la nona vittoria consecutiva tra Serie A ed EuroCup, il segno di un periodo iniziale di grandissima fiducia per le V nere. ...

Venezia-Limoges oggi - EuroCup Basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : A partire da questa sera, martedì 22 ottobre, tornerà la basket EuroCup 2019-2020 con la quarta giornata del girone. Si inserisce in questo contesto anche il match tra l’Umana Reyer Venezia e Limoges, in programma a partire dalle 20.30 al Taliercio di Mestre. Attesa una grande partita fra due formazioni che sanno di dover vincere per continuare a giocarsi le proprie carte verso il passaggio del turno. I ragazzi di coach De Raffaele dopo le ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 4a giornata : la Virtus Bologna vola a Patrasso per la sfida al Promitheas : Viaggio in Grecia per la Virtus Bologna: il quarto turno di EuroCup, infatti, riserva la sfida al Promitheas nella giornata di domani. Quella della squadra di Patrasso, terza città ellenica per popolazione dopo Atene e Salonicco (il numero di abitanti, peraltro, è aumentato in modo significativo dopo il Programma Callicrate), è una delle storie forse più incredibili e a suo modo romantiche della pallacanestro non solo greca, ma europea. Dal ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia cerca il riscatto - dopo la debacle nel derby veneto - contro i francesi del Limoges : Torna in campo domani alle 20.45 la Reyer Venezia, in cerca di riscatto in EuroCup dopo la sorprendente sconfitta al Palaverde di Villorba, nel derby veneto, contro la De Longhi Treviso. I campioni d’Italia dovranno vedersela contro i francesi del Limoges, unica squadra transalpina, nella storia, ad aver vinto l’Eurolega (proprio contro Treviso). Gli antichi fasti, però, sono lontani. Il sodalizio della Nuova Aquitania, infatti, non ...

Pagina di modifica eventi Basket - EuroCup 2019-2020 : programma - orari e tv delle squadre italiane. In campo Venezia - Virtus Bologna - Brescia e Trento (22-23 ottobre) : Dopo il caldo week-end di campionato, a partire da domani, martedì 22 ottobre, tornerà l’EuroCup 2019-2020. Nei due giorni centrali della settimana è in programma la quarta giornata che vedrà impegnata tutte e quattro le squadre italiane in match che iniziano a valere doppio nell’ottica del passaggio del turno. Ad aprire la settimana di EuroCup sarà la Virtus Segafredo Bologna che ancora imbattuta giocherà sul campo del Promitheas, ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia vince ancora in casa. Sconfitto il Cedevita Olimpija Lubiana : Altra grande prestazione della Germani Basket Brescia in EuroCup. La squadra di Esposito ottiene il secondo successo in campo europeo, imponendosi tra le mura amiche contro gli sloveni del Cedevita Olimpija Lubiana con il punteggio di 78-71. Una vittoria importante per i lombardi, trascinati dai 16 punti di Deandre Lansdowne, mentre ai balcanici non bastano i 21 di Codi McIntyre. Buon inizio di Brescia con le triple di Abass e Horton, ma si ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : i lombardi - guidati da Lansdowne e Abass - rimontano ben 14 punti di scarto e vincono 78-71 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. Finisce così, 78 a 71 in favore di Brescia, la quale ha rimontato ben 14 punti all’Olimpia Lubiana. 78-71 Canestro di Lansdowne a due secondi dalla fine. Partita finita, vince Brescia. 76-71 Turnover di Jaka Blazic, palla alla Leonessa che chiama subito time out. 76-71 Fallo ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Rimonta di Brescia nel terzo quarto. Lubiana avanti di appena due punti. 55-57 il risultato all’ultima pausa. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-57 Dopo oltre tre minuti di siccità offensiva da ambedue le parti, Angelo Warner segna i due punti che portano Brescia a -2 dagli sloveni. 53-57 Altro canestro di Miller-McIntyre, vitale in questa fase di partita in cui i suoi stanno subendo la pressione di una Leonessa Brescia scatenata. 53-55 Tyler Cain si prende il fallo, va in lunetta e converte con due liberi. Leonessa a ...