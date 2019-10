Basket | Eurocup 2019-2020 | Brescia a caccia del terzo successo europeo contro il

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) La Leonessa, domani alle 20.30, andrà adelstagionale, tra le mura amiche,il Darussafaka di Istanbul. Il sodalizio lombardo è reduce da una sconfitta, di misura, sul campo di Trieste, arrivata dopo due successi in fila, tra cui vi è quello, in rimonta,l’Olimpia Lubiana che aveva permesso aini di entrare nel quartetto, di cui fanno parte anche i turchi, che, oggi, guida il gruppo C. Sarà, dunque, una sfida che stabilirà chi rimarrà in cima alla classifica del girone., dalla sua, potrà vantare un fattore campo fortissimo. Al PalaLeonessa, infatti, i bianco-blu non hanno ancora mai perso in questo inizio di stagione. Sarà, però, importante avere il miglior DeAndre Lansdowne, giocatore che con le sue fiammate sa spaccare la partita e che, al momento, è il vero ago della bilancia per il sodalizio lombardo. Non a ...

Marathonbet_IT : ??Eurocup: stasera dalle 18.30 ci sarà il match della Virtus Bologna e dalle 20.30 il match del Venezia! La loro QU… - Pianeta_Basket : LIVE EUROCUP - Virtus Bologna di scena a Patrasso per consolidare il primato - zazoomblog : Promitheas-Virtus Bologna oggi EuroCup basket 2019-2020: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming -… -