Basket | Champions League 2019-2020 | Banks 31 punti | Zanelli d’orgoglio | Stone sulla

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sembrava una notte destinata a diventare nera per l’Happy Casa Brindisi, con John Brown fuori per questa partita a complicare le cose vicino al canestro, e invece si trasforma in una notte gioiosa per il PalaPentassuglia. L’Happy Casa di coach Frank Vitucci batte 76-75 i tedeschi del Telekoms Bonn grazie a un tap in vincente di Tylersirena. Oltre alla sua prestazione da 13, vanno segnalati i 31 con 9 rimbalzi di un monumentale Adriane gli 8, consecutivi ma fondamentali, di Alessandro, tutti nell’ultimo quarto. Per quel che riguarda Bonn, invece, 15di Martin Breunig e 13 di Yorman Polas. Le cattive notizie derivanti dall’assenza di Brown vengono subito trasformate in dolci dalla buona partenza dell’Happy Casa, che dopo un primo quarto piuttosto equilibrato fino alla sua metà. Sul 10-12,inizia a prendere ...

